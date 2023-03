Lankenaus Konstanz bei der Hallen-DM zahlt sich aus

+ © SV Jeersdorf Daumen hoch: Kai Lankenau (l.) und Cord Meyer. © SV Jeersdorf

Bei der Hallen-DM der Bogenschützen hat sich Kai Lankenau auf Platz fünf geschossen. Heike Lauridsen wiederholte ihr Ergebnis aus dem Vorjahr.

Jeersdorf – Es war mehr als nur eine Steigerung im Vergleich zu seinem Debüt für den neuen Verein. Nach dem 31. Platz im Vorjahr schaffte es Kai Lankenau vom SV Jeersdorf bei der Deutschen Meisterschaft der Bogenschützen in der Halle in München bis ins Viertelfinale. Letztlich beendete er den Wettkampf mit dem Recurvebogen bei den Herren als Fünfter. Teamkollege Cord Meyer folgte auf Platz 21, während Heike Lauridsen ihr Vorjahresergebnis wiederholte.

„Der Kopf hat gehalten und die Technik hat gehalten“, freute sich Lankenau. Teamsprecherin Margit Müller, die die Titelkämpfe erneut von zu Hause aus verfolgte, bestätigte: „Für Kai war diese DM viel besser – auch von der Vorbereitung. Er war ruhiger und konnte seinen Stiefel durchziehen.“ In München habe der aktuell erfolgreichste Jeersdorfer Schütze „die ganzen Monitore in der Halle einfach ignoriert. Da darf man einfach nicht hinsehen. Kenne ich selbst auch. Bloß nicht den Stand der anderen wissen“, erklärte Müller.

+ Heike Lauridsen schoss sich auf Platz sechs. © SV Jeersdorf

Verpasste Lankenau vergangenes Jahr das Finale noch deutlich, gelang ihm dieses Mal mit jeweils 287 Ringen in beiden Durchgängen der Sprung als Achter. In der Runde der letzten 16 ging es für den Jeersdorfer im Mann-gegen-Mann-Schießen gegen den neuntplatzierten Dominik Theiß (SG 1744 Mannheim). Mit einem glatten 6:0 zog er ins Viertelfinale ein, in dem der Vorrundenbeste Jonathan Vetter (SGi Ditzingen) auf Lankenau wartete. 4:6 hieß es und damit Platz fünf im Gesamtergebnis. „Es war eine Millimeter-Entscheidung. Es wäre fast zu einem Stechen gekommen“, bemerkte Müller. Den Titel sicherte sich David Strohdick (SuS Boke) vor Vetter.

Für Lankenaus Mannschaftskollege Meyer war es indes die erste DM-Teilnahme. Nominiert war er schon einmal, doch der Wettkampf fand aufgrund von Corona letztlich nicht statt. So feierte der Jeersdorfer in München sein Debüt. 564 Ringe bedeuteten Rang 21. Nur vier Ringe trennten ihn von einer Finalteilnahme. „Cord konnte nicht so viel trainieren wie manch anderer. Er hatte daher den Wunsch, im Mittelfeld zu landen. Das ist ihm richtig gut gelungen“, fasste Müller zusammen.

Lauridsen fehlen 20 Ringe auf Platz eins

Die Dritte im Bunde, Heike Lauridsen, trat bei den Master-Damen an. Mit nur 14 Teilnehmerinnen war das Feld im Vergleich zu den Herren (57) nur rund ein Drittel so groß. „Nach anfänglicher Nervosität kam sie gut in den Wettkampf rein“, berichtete Müller. Mit 263 Ringen ging es in die Halbzeit. „Im zweiten Durchgang war es wie im Training. Es passte einfach“, gestand Lauridsen, die sich steigerte und mit 537 Ringen als Sechste den Wettkampf beendete. Der Titel ging an Heidi Hopfengärtner (BCS Reuth) mit 557 Ringen.