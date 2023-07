Lankenau führt Jeersdorf zum Titel

Von: Matthias Freese

Als Landesmeister strahlen die Jeersdorfer Lennard Drees, Cord Meyer und Kai Lankenau (v.l.) in die Kamera. © SV Jeersdorf

Ein Titel, zwei Vizemeisterschaften sowie einmal Platz drei ‒ starke Ausbeute für die Bogenschützen des SV Jeersdorf bei der Landesmeisterschaft.

Jeersdorf – Die acht Bogenschützen des SV Jeersdorf haben bei den Landesmeisterschaften WA im Freien insgesamt nicht nur 4 513 Ringe erzielt, sondern auch einige Erfolge. Den größten heimste dabei das Herrenteam ein: Kai Lankenau, Cord Meyer und Lennard Drees wurden Meister und wiederholten damit den Erfolg aus der Halle. Auf 1 723 Ringe kam das Trio, das den ASC Göttingen (1 655) damit deutlich auf Rang zwei verwies. „Grandiose Leistung“, stellt Vereinskollegin Margit Müller anerkennend fest.

Ein wenig Spannung bleibt dennoch bestehen, denn noch ist nicht klar, welche Leistungen reichen, um sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Lankenau landete zudem in der Einzelwertung mit seinen 607 Ringen auf dem dritten Rang hinter Heiko Keib (SV Isernhagen/641) und Hendric Schüttenberg (SV Meine/628). Für Meyer wurde es Platz zwölf (576), für Drees Rang 19 (540).

Heike Lauridsen in starker Form

In starker Form präsentierte sich auch Heike Lauridsen, der die beste Einzelplatzierung für ihren Club gelang – sie wurde mit 583 Ringen Vize-Landesmeisterin in der Masterklasse hinter Ute von Schilling (BS Gerdau/589). „Eine sehr stabile Leistung, die sie da abgeliefert hat. Mit 292 und 291 hat sie gute Voraussetzungen geschaffen, um an der DM in Wiesbaden teilzunehmen“, meint Teamkollegin Müller, die sich selbst auf dem „akzeptablen“ Rang sieben (552) platzierte. Und da Florian Dreyer bei den Master-Herren mit dem Recurvebogen auf 586 Ringe und Platz elf kam, ergab das im Team zusammen mit Lauridsen und Müller den Vize-Titel (1 721) hinter dem SV Scherenbostel. „Seit ein paar Jahren ist ein gemischtes Team zulässig, solange wir in einer Klasse schießen“, erklärt Müller. „Erstmalig konnten wir in der Masterklasse wieder eine Mannschaft melden.“

Als Sechster der Gesamtwertung der Seniorenklasse schloss auch Rainer Salewski die Titelkämpfe mit einem achtbaren Ergebnis von 573 Ringen ab. Die jüngste Jeersdorferin, Kaisu Landgraf, holte zudem bei den Schülerinnen B den fünften Platz mit 496 Ringen. „Das war richtig gut“, betont Müller.