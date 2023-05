Sottrumer Abendlauf geht in 29. Runde

Von: Matthias Freese

Wie in den Vorjahren führt die Strecke auch über das Sottrumer Kopfsteinpflaster. © Freese

Anmeldungen zum Sottrumer Abendlauf sind bereits möglich. Die Veranstalter hoffen wieder auf 1.000 Läufer und mehr.

Sottrum – Am 12. Mai ist das Sottrumer Kopfsteinpflaster Schauplatz des Abendlaufes – bereits zum 29. Mal. Zudem ist es die erste Ausgabe seit vier Jahren ohne Beschränkungen. Daher wollen die Veranstalter des TV Sottrum wieder an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen, wie Thomas Patzwald aus dem Organisationsteam mitteilt.

Bei der Jubiläumsausgabe 2019 hatten Patzwald & Co. noch 1. 379 Anmeldungen gezählt – ein neuer Rekord. Rund 1. 300 Läufer davon starteten letztlich auch. Es folgte 2020 die Absage, 2021 die virtuelle Version und im vergangenen Jahr waren es nach 733 Anmeldungen noch 650 Starter. Für den 29. Anlauf liegt der derzeitige Stand bei 33. „Bisher haben sich nur die Cracks angemeldet. Wir sind in diesem Jahr mit allem etwas später. Die Anmeldung haben wir erst Ende Februar freigeschaltet. Sonst machen wir das Ende Januar. Nach Ostern kommt aus Erfahrung der Großteil der Anmeldungen“, erklärt Patzwald. Er rechne mit rund 1. 000 Teilnehmenden. Eine Deckelung wie im vergangenen Jahr gebe es dieses Mal nicht mehr. „Wer Lust am Laufen hat, kann sich unbedingt anmelden“, wirbt Mitorganisator Alexander Hammesfahr.

Besonders die Zielgruppe der Schüler im Blick

Dabei haben die Sottrumer besonders die Zielgruppe der Schüler im Blick. Denn: „Im letzten Jahr hatten wir besonders einen Einbruch bei den Schülern. In den anderen Altersklassen lagen wir ungefähr im Durchschnitt“, verrät Patzwald und nennt Unterrichtsausfälle und nicht vermitteltes Interesse der Eltern an die Kinder als zwei Gründe. „Dieses Jahr wollen wir erst mal schauen, ob sich der Trend umkehrt“, meint Hammesfahr und betont jedoch: „Wenn wir jetzt in die Klassen gehen würden und denen etwas vom Lauf erzählen, verpufft das wieder ganz schnell. Um das nachhaltig zu verankern, müssen auch die Lehrer dahinterstehen.“ Für das vierköpfige Orga-Team sei ein Schulbesuch zudem zeitlich schwer umzusetzen. „Wir brauchen da mehr Unterstützung, damit der Lauf nicht irgendwann mal stirbt“, warnt Hammesfahr und hofft neben dem personellen Zuwachs auch auf zahlreiche Läufer.

Anmeldungen für den Bambini-, 2,5-, Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf sind noch bis zum 7. Mai ausschließlich online über den Link www.tv-sottrum.de/leichtathletik/abendlauf möglich. Aufgrund der gestiegenen Energieausgaben kosten die T-Shirts nun 15 Euro. Auch das Startgeld für die Erwachsenen wurde von neun auf zwölf Euro angehoben.