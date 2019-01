Kulgart versüßt Karnick das Debüt

Sottrum feiert im Kellerduell den ersten Sieg seit zehn Monaten

+ Julian Kulgart war der Mann des Spiels beim Sottrumer 28:26-Sieg. Fotos: Freese

Sottrum - Von Matthias Freese. Die Auswirkungen der nervenaufreibenden 60 Minuten waren bei Rolf Karnick direkt nach dem Spiel festzustellen. „Meine Stimme ist nicht ganz so okay“, krächzte der Coach des TV Sottrum nach seiner Premiere. Doch sein Einsatz an der Seitenlinie - auch der verbale - hatte sich gelohnt. Nach bisher 13 Niederlagen am Stück (saisonübergreifend sogar 19 Spiele ohne Sieg) sackte das Schlusslicht der Handball-Landesliga im Kellerduell gegen den Tabellenvorletzten SVGO Bremen erstmals beide Punkte ein. Logisch, dass sich in den Jubel nach dem 28:26 (12:12)-Heimerfolg eine spürbare Erleichterung mischte.