Kulgart & Co. kurz vorm Coup

Sottrum - Es war die vielleicht beste Saisonleistung – doch für eine Überraschung sollte es nicht ganz langen. Schlusslicht TV Sottrum forderte bei der 24:27 (11:13)-Heimniederlage in der Handball-Landesliga den Tabellenzweiten SG Achim/Baden II bis zur letzten Minute. Einen Spieltag vor dem Ende der Vorrunde verpasste es das Team von Trainer Norbert Kühnlein aber, die rote Laterne wieder abzugeben.

„Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir im Vorfeld besprochen hatten. Wären uns einige technische Fehler weniger unterlaufen, wäre sogar ein Punktgewinn möglich gewesen“, urteilte Kühnlein hinterher und war mit dem Auftritt seines zehnköpfigen Kaders einverstanden. Der Coach sah eine Sottrumer Mannschaft, bei der vom Anpfiff an der Wille zu sehen war. Die Abwehr mit einem bärenstarken Julian Kulgart im Tor spielte engagiert und konzentriert, im Angriff wurde meist lange durchgespielt und erst abgeschlossen, wenn sich dafür eine gute Chance ergab.

Das sah auch Gästecoach Karsten Krone ähnlich: „Sottrum hat meiner Mannschaft alles abverlangt. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn Sottrum in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich gekommen wäre“, sinnierte Krone.

So aber blieb es dabei, dass die Gastgeber in den gesamten 60 Minuten nur ein Mal in Führung lagen – nach einer Minute durch den Treffer des fünffachen Torschützen Hendrik Splittgerber zum 1:0. Danach ging die SG Achim/Baden II, die in dieser Saison erst ein Spiel verloren hat, mit 7:3 in Führung (10.). Der TV Sottrum kämpfte sich aber durch konzentriertes Spiel auf 7:9 (20.) heran. Mehr noch: Sascha Nijland gelang nach 25 Minuten sogar das 10:10. Und auch Spielmacher Sven Thormann glich noch vor der Pause zum 11:11 aus (28.). Unmittelbar mit dem Halbzeitpfiff erzielte Maximilian Kühling jedoch das 13:11 für die Weserstädter.

Nach dem Wechsel hatte die SG Achim/Baden II in dieser sehr fairen Partie (nur jeweils eine Zeitstrafe auf beiden Seiten) erneut den besseren Start und zog bis zur 40. Minute auf 19:15 davon. Es spricht aber für den Tabellenletzten, dass er weiter konzentriert agierte und so auch noch nach 45 Minuten und dem Tor von Nicolas Karnick zum 19:22 Chancen auf eine Überraschung besaß. Nach 50 Minuten stand es nach dem Treffer von Sven Thormann 24:21 für die Gäste, die in den letzten zehn Minuten ihre Führung nicht weiter ausbauten, aber Sottrum auch nicht mehr entscheidend herankommen ließen. - jho