Künftig ohne Niestädt

Rotenburg - Von Matthias Freese. Der JFV Rotenburg benötigt einen neuen Vorsitzenden. Wie Michael Niestädt auf Nachfrage bestätigte, wird er auf der nächsten Jahreshauptversammlung am 26. April nicht wieder für diesen Posten kandidieren. Der 58-Jährige scheidet nach zwei Jahren aus dem Vorstand des Fußballvereins, in dem der Rotenburger SV und Fortuna Rotenburg gemeinsam ihre Nachwuchskicker entwickeln, aus.

„Ich habe mir überlegt, dass ich mich nicht noch einmal zur Wahl stelle. Das ist doch legitim, wenn die Amtszeit zu Ende ist“, erklärt Niestädt, fügt aber an: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es weitergehen wird.“ Wer ihm als Vorsitzender folgen wird, ist noch nicht verkündet worden, allerdings soll es bereits einen Kandidaten geben. Und auch Peter Meyer, Jugendleiter Leistungssport, sagt: „Wir haben schon Gespräche geführt.“

Niestädt hatte 2017 Gründungsmitglied Ralf Hastedt an der Spitze abgelöst und nennt jetzt vor allem berufliche Gründe für seinen Ausstieg. „Ich bin in Bremen als Honorardozent für deutsche Politik tätig. Und es wird immer mehr.“ Er betont gleichzeitig: „Ich gehe nicht im Groll, es ist alles in Ordnung. Im Verein läuft es, wirtschaftlich ist er gesund.“

Auch sportlich hat sich der 2014 gegründete JFV Rotenburg entwickelt, drei Teams spielen auf Bezirksebene, die U 16 davon in der Landesliga. „Der Erfolg zeichnet sich langsam ab. Und wir gehen inzwischen in Richtung 400 Spieler. Es kommen immer mehr, gerade im unteren Bereich“, erzählt Niestädt. Im leistungsorientierten Bereich verliert der Verein zwar auch immer mal Spieler an die höherklassigen Clubs im Umfeld, doch sind mittlerweile auch einige Talente wieder zurückgekehrt. Bestes Beispiel sind die Zwillinge Jan und Max Friesen, die schon für den JFV A/O/Heeslingen gespielt haben und inzwischen zum Kader der Landesliga-Herren des RSV gehören. Auch aufgrund der zunehmenden Anzahl an Spielern – der Verein startete vor knapp fünf Jahren mit 240 Jugendlichen – ist Niestädt ein Befürworter eines Kunstrasenplatzes. Deshalb steht er dem Bau eines Winterrasens auch mit einer gewissen Skepsis gegenüber. „Beim Experten-Hearing kam für mich eindeutig heraus, dass ein Kunstrasen für unsere Zwecke eindeutig Vorteile hat und ein sogenannter Winterrasen zwar robuster als normaler Rasen ist, aber auch gewisse Ruhephasen braucht. Da müssen uns die Fachleute mal sagen, wie lange man denn darauf trainieren darf“, bemerkt Niestädt.