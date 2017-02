Kühsel baut gekonnt auf

Rotenburg - Zurück an der Spitze: Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen hat der TuS Rotenburg in der Handball-Landesklasse der Frauen in die Erfolgsspur zurückgefunden. Im Heimspiel gegen die SG Arbergen-Mahndorf gewann das Team mit 29:23 (14:10). Da der bisherige Tabellenführer TuS Sulingen gegen den SV Werder Bremen III nicht über ein 26:26 hinaus kam, steht die Mannschaft von Coach Jens Miesner wieder ganz oben; hat aber auch schon eine Partie mehr absolviert.

„Die Einstellung war gut. Wir haben gegen einen nicht allzu starken Gegner nach zuletzt schwachen Leistungen einiges an Selbstvertrauen getankt. Besonders die Abwehr hat wieder viel besser funktioniert“, freute sich Miesner. Gegen die SG Arbergen-Mahndorf stand dem Trainer sein gesamter Kader zur Verfügung, sodass Mirjam Bamberg auf die Tribüne musste. „Sie war nicht ganz fit. Darum hat sie ausgesetzt“, erklärte er seine Entscheidung.

Der TuS Rotenburg benötigte zunächst einige Zeit, um seinen Rhythmus zu finden. So hielten die Gäste über ein 4:4 bis zum 9:9 nach 20 Minuten mit. Bis zur Halbzeit zog der Gastgeber aber auf 14:10 davon. In den zweiten 30 Minuten beherrschte der Wümme-Club seinen Gegner. Der Vorsprung wurde auf 22:16 ausgebaut. Über ein 26:22 gab es schließlich einen 29:23-Sieg. Besonders zufrieden war Miesner mit der Leistung seiner Mittelspielerin Inken Kühsel, die sieben Treffer erzielte. Auch Lisa Meinke hatte dieses Mal viel Zielwasser getrunken und traf sogar acht Mal.

Am kommenden Wochenende ist der TuS Rotenburg spielfrei, bevor es dann eine Woche später am 18. Februar zum Spitzenspiel zum TuS Sulingen (17 Uhr) geht. „Auf dieses Spiel werden wir uns gut vorbereiten und versuchen, dort zu punkten“, verspricht Jens Miesner.

jho