Kube behält gleich doppelt die Nerven – 7:5

Scheeßel – Den Fußballern des SV Rot-Weiß Scheeßel ist eine echte Überraschung gelungen. In der zweiten Kreispokalrunde eliminierte die Elf aus der 1. Kreisklasse Süd auf eigenem Platz den Kreisliga-Tabellenführer SV Anderlingen mit 7:5 (2:2/0:1) nach Elfmeterschießen und machte damit Coach Norman Wendland stolz: „Die Mannschaft hat kämpferisch alles gegeben. Diesen Anspruch habe ich auch für die nächsten Spiele.“

Zwar ging der Favorit in der 18. Minute in Führung, doch nach einem Foul an Ali Kara verwandelte Wynton Kube den fälligen Elfmeter zum 1:1 (46.). Nachdem Jan Loos nach Vorlage von Dierk Dreyer die Führung erzielte (66.), sah Scheeßel schon wie der Sieger aus. Doch die Gäste retteten sich noch ins Elfmeterschießen (89.). Dort versagten den Anderlingern allerdings zweimal die Nerven, während Kube den entscheidenden Elfmeter souverän verwandelte. ntr