Kubanischer Sieg in Sottrum

Achtungserfolg für Lüßen und Itzen / 270 Teilnehmer

+ Volle Konzentration: Nicole Müller vom TV Sottrum landete in der Trostrunde der Damen-II-Gruppe auf Rang drei.

Sotttrum – Die Lokalmatadoren mussten sich in den oberen Klassen hinten anstellen – dafür herrschte beim Tischtennis-Jubiläumsturnier des TV Sottrum internationales Flair. Das lag vor allem an Adrian Perez, einem erst 17-jährigen kubanischen Junioren-Nationalspieler. Noch am Samstag hatte er den nordrhein-westfälischen Verbandsligisten TTC Petershagen/Friedewalde als Spitzenspieler zu einem Auswärtssieg geführt, einen Tag kämpfte er sich erfolgreich durch die Spitzenkonkurrenz des 25. Sparkassen-Cups und behauptete sich im Finale in vier Sätzen gegen den gebürtigen Rumänen Christoph Sek vom Oberligisten TuS Lutten. „Die beiden haben hochklassiges Tischtennis gezeigt“, war auch Turnierleiter Martin Herbst begeistert.