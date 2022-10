Krüger hält den Sieg im Hit gegen Hesedorf/Nartum fest

Moderau trifft früh und spät

+ © Freese Sicherer Rückhalt: Unterstedts Phillip Krüger (vorne) verhinderte mehrfach den Ausgleich. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zwei Tore von Daniel Moderau und hinten ein starker Phillip Krüger waren die Gründe für den Sieg, durch den die SG Unterstedt an die Tabellenspitze sprang.

Unterstedt – Die Mischmaschine stand gleich neben dem Spielfeld – dort, wo auf der Sportanlage der SG Unterstedt gerade der neue Unterstand entsteht. Doch das unerlaubte Hilfsmittel von der Baustelle war gar nicht nötig, um Beton anzurühren. Die Abwehr der Platzherren stand auch so recht gut – und durfte sich im Hit der Fußball-Kreisliga vor allem auf Torhüter Phillip Krüger verlassen. Da vorne zudem Daniel Moderau früh und spät stach, setzten sich die Unterstedter gegen die FSV Hesedorf/Nartum mit 2:0 (1:0) durch und übernahmen von den Gästen die Tabellenspitze.

War das nun tatsächlich eine Spitzenpartie, die beide Teams vor ungefähr 140 Zuschauern gezeigt hatten? Hesedorfs Trainer Vitalij Kalteis war sich sicher: „Von uns war es das!“ Unterstedts Coach Fabian Knappik drückte sich da etwas zurückhaltender aus: „Es war ein Spiel mit vielen Chancen, das kann auch 5:4 ausgehen.“ Und sein Kompagnon Patrick Werna ergänzte: „In so einem Spiel kommt es darauf an, dass du hinten wenig zulässt.“

Führung beflügelt Unterstedt nicht

Zudem erwischten die Unterstedter einen Traumstart, als Daniel Moderau nach knapp 170 Sekunden eine Ecke direkt ins Tor zirkelte. „Ist mein Ding! Daniel schießt die immer sehr scharf, das wusste ich. Damit habe ich der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen“, entschuldigte sich Hesedorfs Keeper und Kapitän Moritz Meyer. „So läufst du dem ganzen Spiel diesem blöden 1:0 hinterher.“

Die Führung beflügelte Unterstedt allerdings nicht. Im Gegenteil. Viele Fehlpässe und Ballverluste im Zentrum prägten ihr Spiel. „Ich glaube, die wussten in der ersten Halbzeit gar nicht, wo vorne und hinten ist“, merkte Kalteis an. „In der Summe waren wir die bessere Mannschaft.“ Zumindest für den ersten Durchgang stimmte Knappik zu: „Da hat Hesedorf/Nartum uns über weite Strecken den Schneid abgekauft. In der zweiten Halbzeit ist es uns dann gelungen, wieder Griff in die Partie zu bekommen.“

+ Auch wenn Hesedorf/Nartums Jannes Otten (vorne rechts) in dieser Szene vor Daniel Moderau klärt, war Unterstedts Stürmer für beide Tore im Spitzenspiel verantwortlich und damit der „Entscheider“. © Freese

Allerdings vergab vor allem Jan Friesen beste Chancen, um frühzeitig zu erhöhen. Das fing bereits kurz vor der Pause an (44.). Zwei weitere dicke Dinger sollten folgen, wobei Phil Dohrmann den bereits Richtung Tor trudelnden Ball bei der letzten Friesen-Möglichkeit noch vor der Linie wegschlug (76./83.). Auf der Gegenseite avancierte Keeper Krüger zum Matchwinner: Erst eine Monsterparade gegen Jan-Patrick Müller (67.), dann gegen Dohrmann (68.) und schließlich eine Glanztat gegen Kevin Romer (85.). „Phillip hält uns den Sieg fest“, wusste Knappik und hob zudem seine Dreierkette mit Theo Kettenburg, Simon Willenbrock und Jarno Hornig hervor.

Die Ausfälle des gesperrten Kapitäns Florian Liszkowski im Defensivverbund sowie der Offensivkräfte Leon Linke (verletzt) und Bastian Rose (Urlaub) wirkten sich also nicht negativ aus. Das war spätestens in der Nachspielzeit klar, als Dohrmann wegrutschte und Friesen den Ball für den einschussbereiten Moderau querlegte – 2:0. Kalteis blieb da nur die Kampfansage: „Auch wenn es jetzt wehtut: Danach kommen wir wieder. Es gibt noch ein Rückspiel“, sprach er seinen Jungs bereits Mut zu.