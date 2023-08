Krieg-Hasch-Elf steht plötzlich an der Tabellenspitze

+ © Ludwig Iago Schreier, der sich hier einen Zweikampf mit Karlshöfens Chris Bubbel liefert, steht mit seinem Rotenburger SV II jetzt auf Platz eins der Kreisliga-Tabelle. © Ludwig

Der Rotenburger SV II siegt auch gegen Karlshöfen und grüßt nun von ganz oben. Jedoch muss ein Duo vorzeitig verletzt runter.

Rotenburg – Douglas Wink schaute in Richtung der Sprecherkabine und rief: „Wo bleibt denn die Musik?“ Kurz darauf hatte Stadionsprecher Carsten Böder die Box aufgedreht, sodass die Kreisliga-Fußballer des Rotenburger SV II wieder jubeln durften. Doch das zwischenzeitliche 2:0 gegen den TSV Karlshöfen mussten die Gastgeber teuer bezahlen, denn Torschütze Nico Nachtigall musste nach einem Zusammenprall mit dem Pfosten mit leicht blutiger Lippe und Leistenschmerzen vom Platz. Den Ausfall wusste die Elf von Coach Torsten Krieg-Hasch aber zu verkraften und baute den Vorsprung sogar noch weiter aus. Am Ende feierte der RSV II einen 4:0 (0:0)-Heimsieg.

Kurios: Auch der erste Rotenburger Torschütze – Tonny Munezero hatte in der 47. Minute für die Führung gesorgt – musste kurz nach seinem Treffer das Feld verlassen. Der Angreifer war ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Fuß umgeknickt und wurde von Wink an die Seitenlinie getragen. Entwarnung nach dem Abpfiff: Beide Pechvögel konnten im Jubelkreis wieder mitwirken. „Zum Glück sieht es nicht so schlimm aus. Ich brauche die Jungs“, meinte Krieg-Hasch, der sich über die Unterstützung der Erste-Herren-Spieler Jurek Wernicke, Franko Jäger, Noel Dähne und Noah Hasch freuen durfte. Letzterer stand erneut im Kasten, da Stammkeeper Tom Knaak eigentlich privat verhindert war und erst kurzfristig doch wieder zugesagt hatte. „Das Spiel hatte ich Noah schon zugesichert, da es lange feststand, dass Tom nicht da ist. Daher habe ich mein Wort auch gehalten“, erklärte der Coach. Apropos gehalten: Hasch junior wusste als Schlussmann zu überzeugen, strahlte Ruhe aus und dirigierte seine Vorderleute. Und dank der schwachen Gäste-Vorstellung hatte der 17-Jährige keine große Mühe, die paar Chancen zu vereiteln.

RSV-Reserve hat „noch viel zu tun“

Auf der anderen Seite gaben die Rotenburger von Beginn den Ton an, doch vor allem Maik Müller vergab mehrfach hundertprozentige Chancen. „Natürlich müssen wir die Dinger machen. Positiv ist aber, dass wir uns die Möglichkeiten toll herausgespielt haben. Wir sind eine junge Mannschaft und haben noch viel zu tun“, so Krieg-Hasch. Sein Team wusste im zweiten Durchgang dann besser mit den Chancen umzugehen und fuhr dank Müller (83.) und Djendu (86.) ein 4:0 ein. Doch damit nicht genug: Durch den dritten Sieg im vierten Spiel kletterte der Wümme-Club mit nunmehr zehn Punkten an die Tabellenspitze. Dahinter rangieren punktgleich der MTV Hesedorf und der TSV Bevern mit jeweils sieben Zählern, aber einem Spiel weniger.