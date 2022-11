Kreitz jubelt, Wink schreit beim 2:2 gegen den MTV Hesedorf

Von: Matthias Freese

Teilen

Der Ball hat das Tor schon wieder verlassen, aber Danielo Kreitz seinen Jubellauf nach dem Ausgleich noch längst nicht beendet. © Freese

Freud und Leid lagen beim Rotenburger SV II nah beieinander. Während Danielo Kreitz seinen Doppelpack bejubelte, musste ein Duo vorzeitig raus.

Rotenburg – Für Douglas Wink endete die Partie frühzeitig und schmerzhaft. Schreiend blieb der Kreativspieler des Rotenburger SV II in der 73. Minute am Boden liegen, nachdem er bei einem Zweikampf gegen Eduard Kraft umgeknickt war. Der nächste Rückschlag folgte vier Minuten später, als die Gäste des MTV Hesedorf im Duell der Fußball-Kreisliga durch Richard Kubisch egalisierten. Beim gerechten 2:2 (2:1) blieb es letztlich.

„Es war ein Spiel auf einem schwachen Niveau“, räumte Rotenburgs Spielertrainer Michel Müller ein. „Aber wir haben das vierte Mal in Folge nicht verloren und in der Zeit zehn Punkte geholt – das ist das Positive.“ Weniger positiv, aber dafür kurios fiel die Führung der Hesedorfer. Der „übliche Verdächtige“, Goalgetter Kristian Reitmann, erzielte seinen mittlerweile 14. Saisontreffer, nachdem ihm ein Einwurf von Florian Bausmerth quasi vor die Füße fiel und er noch aus dem Mittelkreis abzog. Der Ball senkte sich über Keeper Tom Knaak in den Winkel (19.). „Die schießt nur er so“, kommentierte Müller anerkennend.

Bitter für Douglas Wink (M.), der hier von Linus Baselt (l.) und Hannes Lange vom Platz gebracht wird. © Freese

Waren die Wümmestädter noch schwer in die Partie gekommen, erwischten sie vor der Pause jedoch ihre stärkste und effektivste Phase. Im Mittelpunkt: Danielo Kreitz. Der Stürmer staubte zunächst zum 1:1 ab, nachdem Hesedorfs Schlussmann Onno Bours einen Freistoß von Aziz Arnavutoglu abprallen ließ (42.). Drei Minuten später leitete Wink sehenswert ein, als er den Ball nacheinander an zwei Gegenspielern vorbeihob und für Kreitz auflegte. Der Doppeltorschütze besaß kurz vor dem Pausenpfiff sogar noch die Chance zum 3:1, schoss aber vorbei.

Und auch Spielertrainer Müller hätte nach Vorarbeit von Linus Baselt erhöhen müssen, doch blockte Kraft seinen Schuss noch ab (53.). Apropos Kraft: Für den mit Gelb belasteten Verteidiger der Gäste hatte Referee Karl-Heinz Reyels (SV Veersetal/Heidekreis) nach dem für Wink verhängnisvollen Zweikampf bereits Gelb-Rot parat. Müller wies den Unparteiischen jedoch darauf hin, dass es kein Foul war, sondern Wink umgeknickt war – der Hesedorfer durfte weitermachen.

Verdacht auf Zerrung bei Knipp

Im Gegensatz zum RSV-Offensivmann, der mit einem dicken Knöchel am linken Fuß die Partie von außen weiterverfolgte. „Extrem bitter. Der wird jetzt Winterpause haben“, vermutete Müller, der einige Minuten zuvor schon den Ausfall von Joel Knipp (Verdacht auf Zerrung) bei dessen Startelf-Debüt zu beklagen hatte. Kurz vor dem Spiel hatten sich bereits die Stammkräfte Peter Eze, Franco Jäger und Jonas Knaak krank abgemeldet.