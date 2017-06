Kreitz und Heckmann nicht zu halten

Heeslingen - Von Matthias Freese. Joachim Ahrend hatte 20 Sekunden Zeit. So lautete jedenfalls die Ankündigung seiner Spieler. „Ich bin aus Zucker“, rief der Coach des JFV Rotenburg noch, dann musste er sich beeilen. Vergebens! Seine U 14-Kicker stellten ihn und verpassten ihm eine Wasserdusche. Der künftige Landesligist surft weiter auf der Erfolgswelle – als krönenden Saisonabschluss gab es jetzt in Heeslingen den Kreispokalsieg mit einem 9:0 (5:0) im Finale gegen die fast schon bemitleidenswerte JSG Wümme.

Mehr geht nicht! Nach dem Bezirksliga-Aufstieg im Winter, dem Hallenkreismeister-Titel und der noch ganz frischen Meisterschaft in der Bezirksliga folgte nun mit dem Pokalsieg der vierte Triumph in nur einer Saison. „Das ganze Jahr lief richtig gut“, stellte denn auch Ahrend fest. Das Team zeigte im Endspiel abermals, wie gut es harmoniert, präsentierte seine technische Klasse und kombinierte sehenswert. Dennoch stach einer hervor – „der Altbekannte“, wie Ahrend schmunzelnd meinte. Stürmer Keanu Kreitz erzielte zwei Treffer selbst und bereitete drei weitere mit seinen Flanken von der linken Seite vor.

„Ich hatte schon gedacht, dass es schwerer wird“, räumte Ahrend ein, weil er seinen Kader aufgrund einiger Ausfälle mit drei U 13-Kräften auffüllen musste. Die JSG Wümme hatte sogar fünf Spieler des Jahrgangs 2004 in der Startelf. Schon in der neunten Minute stellte Rotenburg die Weichen. Eine Flanke von Kreitz verwertete Levi Zegenhagen zum 1:0. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Lasse Borkowski nach einem starken Solo im Strafraum gegen drei Gegenspieler und Torwart Thorben Bruns (16.). Quasi im Gegenzug erhöhten die Rotenburger durch Finn Heckmann – erneut nach Flanke von Kreitz (17.). Innerhalb von sechs Minuten waren die Machtverhältnisse endgültig hergestellt: Lasse Homann per Fernschuss (26.), Heckmann per Abstauber (31.) sowie erneut Heckmann nach Kreitz-Flanke (32.) stellten den 5:0-Pausenstand her.

Im zweiten Durchgang ließen es die Rotenburger etwas ruhiger angehen. Vincent Hoops verpasste den Ehrentreffer für die JSG Wümme (52.). Mit einem satten Schuss erhöhte Keanu Kreitz schließlich auf 6:0 (55.), Keeper Bruns markierte per Strafstoß das 7:0, nachdem Iago Schreier von Torwart Marvin Koslowsky gefoult worden war (62.). Für die Schlusspunkte sorgten nach einem feinen Solo Kreitz (65.) sowie Zegenhagen (66.).

„Man darf nicht vergessen, dass Wümme aus der 1. Kreisklasse kommt und wir in die Landesliga gehen“, relativierte Ahrend den klaren Erfolg. Eckhard Frese, Coach der JSG Wümme, verwies ebenfalls auf den „Drei-Klassen-Unterschied“ und meinte: „Rotenburgs Sieg war verdient, vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch. Unsere Jungs haben sich aber toll präsentiert.“ Frese dachte auch schon an die nächste Saison, in der die Kreisliga angepeilt wird. Immerhin bleibt das Team so zusammen und erhält durch Leon Krause (JFV A/O/Heeslingen) und Jarno Wiesner (JSG Wieste 88) noch Verstärkung.