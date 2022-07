Kreispokal: Dornemann macht den Deckel drauf

Von: Manfred Krause

Spielmacher in der Zentrale: Bothels Sechser Lennart Henke (l.) – hier gegen Tarmstedts Janis Müller – leitete zahlreiche Chancen seiner Mannschaft ein. © Krause

Der TuS Bothel hat sich neben dem TV Stemmen eines der ersten zwei Tickets für die zweite Runde des Kreispokals gesichert. Dafür genügte ein 3:1 in Tarmstedt.

Tarmstedt – Nach dem Abpfiff zierte sich Tim-Tjorven Dornemann zunächst, den Pokalerfolg zu kommentieren. Doch Coach Dennis Schlifelner munterte seinen Matchwinner auf und ließ das Eis schmelzen. Auf dem Feld hatte der Offensivmann des TuS Bothel noch entschlossener gehandelt und den Fußball-Kreisligisten beim 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den klassentieferen TuS Tarmstedt mit einem Doppelpack in die zweite Runde des Kreispokals geschossen.

Die Schlifelner-Elf nahm das Spiel anfangs in die eigene Hand und wurde der Favoritenrolle damit gerecht. Sie hätte sich aber auch nicht über ein Aus beklagen dürfen. Denn: Ihre Chancen nutzten zunächst nur die Gastgeber. Nach nur zehn Minuten erzielte Edgar Moderau, der Keeper Sascha Denell per Abstauber überwand, das 1:0. Das Tor verhinderte auch der als Innenverteidiger aufgebotene Christoph Meinke nicht. Der läuft sonst in der Offensive auf und ist für seine eigenen Treffer bekannt. „Die Rolle als Abwehrchef hatte Christoph aber bereits in der Vergangenheit schon mal übernommen“, klärte Schlifelner auf. Der Coach musste in Hälfte eins auch nach dem frühen Gegentor noch einige Male tief durchatmen, ließ Tarmstedt doch gleich drei Hochkaräter liegen. Zudem blieb Sebastian Wichern, der Meinkes Part im Angriff übernahm weitestgehend blass – auch, weil er kaum Bälle bekam.

Sturmspitze Sebastian Wichern (r.) – hier gegen Tarmstedts Spielertrainer Christoph Schröder – blieb im gesamten Spiel weitestgehend blass. © Krause

Und so war es ausgerecht der Außenverteidiger Philipp Mählmann, der mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:1 erzielte und seine Elf noch vor der Pause zurück in die Spur brachte (29.).

Nach dem Wiederanpfiff des guten Schiedsrichters Mario Ernst (SV Horstedt) kurbelten dann die Sechser Bjarne Stölpe und Lennart Henke das Aufbauspiel an und leiteten gute Chancen ein. Doch Nico Schanowski hatte Pech mit einem Lattentreffer und Mählmann traf nach einem Ballgewinn gegen Keeper Jonas Rieck das leere Tor nicht (47./52.). Der dritte Versuch saß nach Vorarbeit von Schanowski dann aber. Dabei düpierte der Außenbahnspieler die gesamte Abwehr, legte uneigennützig mit einem Querpass für Dornemann auf, der souverän zum 2:1 abschloss (55.). Im Anschluss stand Denell im Fokus. Bothels Keeper unterstrich dabei seine Klasse und vereitelte den möglichen Ausgleich durch Ole Schnaars, Jonas Marherr und Spielertrainer Christoph Schröder.

„Das Spiel gibt uns Selbstvertrauen“

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit einfach zu viele Fehler erlaubt, sind danach endlich ins Spiel gekommen“, kritisierte Dornemann, der mit dem 3:1 endgültig den Deckel drauf und den Einzug in Runde zwei perfekt machte (89.). „Das Spiel gibt uns Selbstvertrauen, um gut in die Liga zu starten. Viele Abläufe waren schon recht gut, doch wir müssen weiterhin an den richtigen Stellschrauben justieren“, meinte indes Co-Trainer Nico de Vries.