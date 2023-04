Unterstedt spielt gegen Zeven nur zehn Minuten Fußball

Von: Hendrik Denkmann

„Streit um den Ball“: Unterstedts Florian Liszkowski (l.) und Jan Friesen versuchen beide, im Sechzehner der Gäste den Ball zu kontrollieren. © Denkmann

Dank einer guten Anfangsphase und eines Ausrutschers des Verfolgers hat die SG Unterstedt die eigene Tabellenführung in der Kreisliga ausgebaut.

Unterstedt – Auf den Tag vor genau einem Jahr war die SG Unterstedt beim TuS Zeven zu Gast gewesen. Das Ergebnis: eine 1:2-Niederlage. Am Ostermontag folgte nun quasi die Revanche. Der Primus der Fußball-Kreisliga setzte sich dieses Mal mit 3:0 (2:0) auf eigener Anlage durch und baute aufgrund des Patzers des Verfolgers Bremervörder SC die Tabellenführung auf zwölf Punkte aus.

In vorläufiger Meisterlaune zeigten sich die beiden Trainer der Gastgeber aber nicht. „An seine eigene Leistungsgrenze ist von uns keiner gegangen“, bemängelte Patrick Werna. Kollege Fabian Knappik bestätigte dies und fügte an: „Es hat an vielen Kleinigkeiten wie der Laufbereitschaft und der Entscheidungsfindung im letzten Drittel gefehlt.“ Die stimmte zumindest in der Anfangsphase noch, als Unterstedt mit 2:0 in Führung ging. Einiges deutete auf einen Kantersieg hin. „Damit hat Zeven sicher gerechnet. Ein paar von uns auch. Zehn Minuten spielen wir Fußball, danach nicht mehr. Wir hatten auf einmal nicht mehr die Spannung. Das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Wochen durch. Da müssen wir wieder von weg“, warnte Florian Liszkowski.

Herbig bringt Belebung in die Schlussphase

Der Kapitän brachte seine Elf in der sechsten Minute nach einem Steckpass von Bastian Rose mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später drückte Jan Friesen den Ball per Direktabnahme über die Linie, nachdem Hannes Kettenburg eine lang geschlagene Ecke per Kopf auf den ersten Pfosten zurückgebracht hatte. „Zeven merkt in dem Moment, dass bei ihnen gar nichts geht. Wir machen danach einfach weniger und schaffen es, den Gegner unnötig stark zu machen“, ärgerte sich Knappik, der bis zur Halbzeit nicht eine Chance auf beiden Seiten mehr sah.

„Nach der Pause machen wir noch mal etwas. Das verpufft dann aber schnell wieder“, bemerkte Werna. Friesens Schüsse streiften nur das Tornetz oder gingen knapp daneben (49./57.). Ähnlich eng lief es auf der Gegenseite, als Kjell Hinrichs den Ball an den Außenpfosten setzte (65.). Belebung in die Schlussphase brachte der eingewechselte Niklas Herbig, der Zevens Keeper Pascal Detjen erst schlecht aussehen ließ (82.) und dann selbst den Doppelpack verpasste.