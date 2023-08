Noch keine Minuspunkte in der Tabelle ‒ Thedinghausen zieht vor das Sportgericht

Von: Matthias Freese

Jürgen Stebani, Vorsitzender des Bezirksspielausschusses, hat die Minuspunkte in den Tabellen noch nicht einfließen lassen, weil der Beschluss noch nicht rechtskräftig ist. © Freese

Weil sie ihr Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt hatten, sollten einige Teams aus dem Kreis Verden mit Minuspunkten starten. Doch in der Tabelle ist nichts zu sehen. Ein Verein hat Rechtsmittel eingelegt.

Rotenburg/Verden – Eigentlich müssten in der Tabelle der Landesliga die Fußballer des TB Uphusen mit drei Minuszählern dastehen, in der Bezirksliga wären der SVV Hülsen und der TV Oyten trotz ihrer Auftaktsiege normalerweise bei null Punkten. Schließlich hatte der Fußball-Kreis Verden diese Strafe für seine Vereine, die das Schiedsrichtersoll vergangene Saison nicht erfüllt hatten, so beschlossen – im Gegensatz zu den Kreisen Rotenburg und Osterholz. Doch im Tableau ist davon bisher nichts zu sehen. „Ich werde das erst eintragen, wenn die Entscheidung auch Rechtskraft erlangt hat“, erklärt Jürgen Stebani, der Spielausschussvorsitzende des Bezirks Lüneburg.

So weit ist es noch lange nicht, denn vorerst muss das Kreissportgericht Verden noch tätig werden. Grund: Ein Verein hat schriftlich Rechtsmittel eingelegt, sodass es zu einer gebührenfreien Anhörung gegen den Verwaltungsentscheid kommt, wie Frank Oetting, Vorsitzender des Sportgerichts, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Dabei handelt es sich nicht um einen der drei auf Bezirksebene spielenden Vereine, sondern um den Kreisligisten TSV Thedinghausen, der mit der Bürde von acht Minuspunkten starten soll. Das bestätigte der stellvertretende Spartenleiter Florian Maass auf Nachfrage und nannte eine „Wettbewerbsverzerrung“ als Grund.

„Ich hatte mit mehr Vereinen gerechnet“, sagt Oetting und plant, den Fall in der nächsten Woche zu verhandeln. „Was dabei herauskommt, ist offen.“ Ob es eine Einzelfallentscheidung sein wird oder sich eine präjudizierende Wirkung ableiten lässt, also auch die anderen betroffenen Clubs profitieren würden, sollte Thedinghausen die Punkte behalten, lässt der Vorsitzende des Sportgerichts offen. „Die anderen haben sich ja nicht beschwert“, merkt er nur an.

Der Fußball-Kreis Verden hatte als einziger Kreis mit dieser drastischen Maßnahme der Punktabzüge auf die fehlenden Schiedsrichter reagiert. Die Kreise Rotenburg und Osterholz hatten sich diesem Vorhaben nicht angeschlossen, weil sie eine niedersachsenweite oder zumindest bezirksweite einheitliche Lösung bevorzugen. Daniel Ballin, Verdens Kreisschiedsrichterobmann hatte ihnen daraufhin jüngst attestiert, „keinen Arsch in der Hose“ zu haben. Sein Rotenburger Kollege Mats Baur meinte mit Blick in die Zukunft: „Ausschließen tun wir hier nichts.“ Insofern dürfte das Urteil des Kreissportgerichts Verden auch mit Interesse in den Nachbarkreisen aufgenommen werden. Sollte Thedinghausen kein Recht bekommen, könnte der Verein in einem nächsten Schritt vor das Bezirkssportgericht ziehen. Für Jürgen Stebani steht derweil fest: „Ich habe den Kreis aufgefordert, mir erst zu schreiben, wenn Rechtskraft besteht. So lange ich keine Mitteilung vom Kreis bekomme, werde ich nichts machen und auch nichts machen dürfen.“

Kommentar: Alleingang löst Chaos aus Die Fußball-Saison hat längst begonnen, doch die Vereine in der Landesliga und der Bezirksliga wissen immer noch nicht, ob dem TB Uphusen, dem TV Oyten und dem SVV Hülsen nun tatsächlich, wie vor wenigen Wochen vollmundig vom Fußball-Kreis Verden angekündigt, drei Punkte abgezogen werden, weil sie vergangene Saison viel zu wenig Schiedsrichter abgestellt hatten. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig, ein Urteil des Sportgerichts steht in dieser Sache noch aus.

Mit ihrem Alleingang haben die Verdener Funktionäre die aktuell ungewisse Situation heraufbeschworen. Ob Punktabzüge als Mittel der Maßregelung richtig sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Der Zeitpunkt der Entscheidung, mehr noch das Vorgehen ohne die beiden anderen Kreise ist jedoch unclever. Es wirkt, als hätte der Kreis Verden den Rotenburgern und Osterholzern damit die Pistole auf die Brust setzen wollen, damit diese auch mitziehen. Dieser Schuss ging aber nach hinten los, denn auf das Drängeln haben die befreundeten Nachbarkreise nicht reagiert. So bestraft der Kreis Verden vor allem auf Bezirksebene seine eigenen Vereine. Geschickter wäre es vielleicht gewesen, diese Strafe des Punktabzuges dann auch nur auf Kreisebene anzuwenden und im Fall von Uphusen, Oyten und Hülsen eben die zweiten Mannschaften mit Minuszählern zu belegen.

Dass mindestens einer der betroffenen Vereine, in diesem Fall der besonders belastete Kreisligist TSV Thedinghausen, Rechtsmittel einlegen und die Sache somit verzögern wird, hätten sich die Verantwortlichen denken können. Den Vereinen wird vorgeworfen, dass sie seit vier Jahren von der drastischen Maßnahme wussten und gegensteuern konnten. Dann hat aber auch der Vorstand des Kreises Verden vier Jahre Zeit gehabt, um Rotenburg und Osterholz von der Notwendigkeit der Punktabzüge zu überzeugen. Gut möglich, dass es die einzige Möglichkeit ist, um manche Vereine endlich aufzuwecken. Vielleicht wäre es sogar besser, die Mannschaften nur dann zum Spielbetrieb zuzulassen, wenn der Verein mit jeder gemeldeten auch einen Referee stellt. Oder wäre das zu radikal?

Die Folgen sind so oder so absehbar: Künftig werden nicht nur Spieler mit teils unmoralischen (finanziellen) Angeboten) abgeworben, sondern auch Schiedsrichter. Das wiederum löst nicht das Problem, dass es viel zu wenige davon gibt. Matthias Freese