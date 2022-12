Krautwasser und Albrecht sind die treuesten Fans des RSV

Von: Matthias Freese

In der ersten Reihe hautnah dabei: Stefan Krautwasser (l.) und Tina Albrecht klatschen Joel Schallschmidt ab. © Freese

Nahezu jedes Spiel des RSV verfolgen Stefan Krautwasser und Tina Albrecht. Abseits des Platzes übernimmt das Duo gerne auch verschiedene Aufgaben.

Rotenburg – Oft sind sie die Ersten im Stadion – schon da, bevor die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV überhaupt angekommen sind. Für die Kicker aus der Wümmestadt opfern Stefan Krautwasser und Tina Albrecht Woche für Woche etliche Stunden ihrer Freizeit – sie sind die treuesten Anhänger des RSV, leiten den kleinen Fanclub namens Rotenburger Löwen und verpassen nahezu kein Spiel ihres Teams, auch auswärts nicht. „Das ist schon stark, was die investieren – allein an Zeit. Das ist super“, findet auch RSV-Vorstandsmitglied Jörg Niepel.

Stefan Krautwasser, 49 Jahre alt, ist quasi seit jüngster Kindheit dem Rotenburger SV verbunden. „Und zwar durch mein Papa Manfred Krautwasser“, erzählt er und kann die Daten genau auflisten: „Er hat von 1969 bis 1984 erst bei der Spielvereinigung und beim FC Rotenburg und nach der Fusion 1977 beim RSV gespielt, später dann auch in der Altherren.“ Der Vater war auch einer der Mitgründer des Fanclubs 1997, dem Stefan Krautwasser kurz danach beitrat. Natürlich ist der gelernte Maler und Lackierer, der aus gesundheitlichen Gründen Frührentner ist, auch beim RSV Mitglied. 2016 „ernannte“ ihn der damalige Marketingbeauftragte Paul Metternich dann zum Vorsitzenden des Fanclubs und übertrug ihm gleichzeitig die Fan-Betreuung. „Tina und ich machen alles ehrenamtlich“, betont Krautwasser.

Stefan Krautwasser kümmert sich während der Heimspiele auch um die Gäste-Fans und weist den Weg. © Freese

Die aus Bremen stammende Tina Albrecht lebte 20 Jahre in Hamburg. „Über einen gemeinsamen Freund bin ich mit in die Ahe gekommen und war von Anfang an begeistert“, berichtet sie. Seit etwas mehr als zwei Jahren ist sie fest dabei. Und wie es das Schicksal so wollte: „In der Ahe haben wir uns dann kennen und lieben gelernt“, verrät Krautwasser. Im Oktober zog die 53-Jährige zu ihrem Lebensgefährten nach Rotenburg und arbeitet hier als Fischfachverkäuferin.

Während Albrecht begeisterte Squaredancerin ist, bewegt Krautwasser lieber die Figuren auf dem Schachbrett. Der Denksportler tritt seit Jahren für den SK Springer Rotenburg in der Bezirksoberliga an, ist dort auch als Jugendtrainer und Schiedsrichter tätig. Und eben der Schachsport sorgte in dieser Saison auch dafür, dass er das Auswärtsspiel beim VfL Oldenburg aufgrund eines Punktspiels verpasste und Albrecht allein anreiste. Ansonsten haben beide in dieser Saison kein Spiel ihres Clubs versäumt. Und dafür nehmen sie durchaus einige Reisestrapazen auf sich, denn oft reisen sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn in den RSV-Bussen kein Platz frei ist. „Tina ist mir eine große Unterstützung. Sie organisiert für uns die Auswärtsfahrten“, erzählt Krautwasser.

Ein Trikot mit der Nummer 17

Verein und Mannschaft wissen das Engagement des Duos durchaus zu schätzen. „Sie sind immer dabei, mittlerweile auch schon beim Training. Toll, dass man solche Leute hat, die einen so unterstützen“, sagt Trainer Tim Ebersbach und merkt schmunzelnd an: „Manchmal muss man sie aber auch ein bisschen bremsen.“ Etwa dann, wenn es darum geht, im Training die verschossenen Bälle zu holen – das können die Spieler auch selbst ...

Während der Spiele übernimmt Tina Albrecht für eine Oberliga-Facebook-Seite auch akribisch den Liveticker. Und wenn nötig – so wie im letzten Heimspiel gegen den HSC Hannover – sitzt sie am Eingang an der Kasse. Da muss der Verein nicht zweimal fragen. Der RSV revanchiert sich bei seinen „Edelfans“ auf seine Art: „Sie können mal bei den Heimspielen umsonst essen und kommen bei uns auch umsonst rein“, erzählt Jörg Niepel und berichtet noch von einer besonderen Überraschung: „Tina hat gesagt, sie würde gerne ein Trikot mit der Nummer 17 von Lucas Chwolka darauf haben. Das hat sie von uns dann zum Geburtstag bekommen – und hinten steht ,Chwolli‘ drauf.“

Per Liveticker berichtet Tina Albrecht von den Spielen des RSV. © Freese

Womit aber noch nicht geklärt ist, wer für Krautwasser der Lieblingsspieler des Teams ist: „Marcello Muniz“, gesteht er, um aber schnell anzufügen: „Ich mag alle Jungs und habe einen sehr guten Draht zu allen und zum ganzen Verein. Vor allem zu Jörg Matthies (Betreuer, Anm. d. Red.), Jörg Niepel und zu Pascal Hein (Physiotherapeut, Anm. d. Red.) habe ich guten Kontakt.“

Im Regelfall gilt das auch für das Verhältnis zu den Fans der gegnerischen Teams. „Da hatten wir nie Probleme oder Ärger, die sind uns alle freundlich zugetan – außer in Heeslingen“, berichtet Krautwasser von unschönen Szenen.

Ihre Wünsche für die weitere Saison formulieren beide dabei gleich: „Dass wir alle gesund bleiben, unsere Jungs die Klasse halten und auch in der nächsten Saison alle zusammenbleiben“, betont Stefan Krautwasser. Tina Albrecht fügt noch an: „Und dass mehr Zuschauer und Fans uns auswärts begleiten, zu Hause dabei sind und in unserem Fanclub mitmachen.“