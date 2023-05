Krauses perfektes Tor gibt dem TV Sottrum den Ruck

+ © Freese Die Gefühle müssen raus: Leon Krause (l.) bejubelt sein Tor zum 1:0, Justin Lünzmann nutzt den Rücken des Flügelstürmers, um abzuheben. © Freese

Der TV Sottrum beendet mit dem 2:1-Sieg Ippensens Serie. Dabei agieren die Gastgeber erstmal über 90 Minuten mit einer neuen Formation.

Sottrum – Der ausgewechselte Leon Krause war auf dem Rückweg zur Bank des TV Sottrum – mit einer Flasche Mezzo Mix und einer Flasche Wasser in der Hand. „Lecker! Das ist lecker!“, schwärmte er – meinte allerdings nicht die Erfrischungsgetränke, sondern den Treffer zum 2:0, den der kurz zuvor ins Spiel gekommene Finn Herwig nach Vorarbeit von Yannick Böhling im Bezirksliga-Derby gegen den Tabellenführer SV Ippensen erzielt hatte. Auch wenn die Gäste noch verkürzen sollten, so verließen die Sottrumer ihren Platz als Sieger – 2:1 (0:0) dank einer Steigerung nach der Pause und der Tore von Krause und Herwig (52./70.). Es war der dritte Sieg in Folge und das fünfte Spiel ohne Niederlage.

Für den SV Ippensen endete damit nach 19 ungeschlagenen Punktspielen eine beeindruckende Serie, die im Oktober begonnen hatte. Die Mannschaft von Trainer Holger Dzösch durfte sich dafür zumindest vor dem Anpfiff freuen – über Kaltgetränke. Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski überreichte ganz offiziell auf dem Platz einen Gutschein über 50 Liter Bier, gestiftet von der namensgebenden Brauerei des niedersächsischen Pokals, da Ippensen bis ins Halbfinale vorgedrungen war. „Ich hoffe, dass ich so positiv im Herzen bleibe“, meinte von Kiedrowski, die dem Tabellenführer erst kürzlich darüber informiert hatte, dass er im Falle der Meisterschaft wegen eines fehlenden Jugendteams nicht aufsteigen dürfte. „Aber da haben wir jetzt gar nicht von gesprochen“, versicherte die Etelserin nach der kurzen Auszeichnungszeremonie.

+ In dieser Szene kann Sottrums Finn Herwig (l.) alles klar machen, scheitert aber an Florian Krause. © Freese

Ins Spiel selbst fanden die Mannen aus der Samtgemeinde Sittensen spürbar besser rein. Sottrums Coach Jannis Oberbörsch setzte erstmals über 90 Minuten auf ein 3-5-2-System. „Die taktische Ordnung hat gepasst, aber in der ersten Halbzeit hat uns technisch noch das letzte Quäntchen gefehlt“, fand er. In der Tat erlaubten sich die Sottrumer, die auf Routinier Matthias Michaelis (Zerrung) verzichten mussten, ungewohnt viele Fehlpässe und verloren viel zu viele Zweikämpfe. Ippensen verpasste es jedoch, dieses zu bestrafen und kam selbst zu nur ganz wenigen Chancen.

Im zweiten Durchgang wurde das bei den Platzherren viel besser. Genau genommen gab Leon Krause mit seinem 1:0 den Ruck. Nach einer abgewehrten Ecke traf er den Ball aus der Distanz sehr gut. „Perfekt eigentlich“, wie er selbst meinte. Der Flachschuss war unhaltbar für Schlussmann Florian Krause, der in der Folgezeit noch viele gute Taten vollbrachte. Den Sottrumern sollten nun die Bälle am Fuß kleben bleiben, die im ersten Durchgang noch weggesprungen waren. Auch die Zweikampfquote verbesserte sich erheblich. Das Offensivspiel obendrein: Herwigs 2:0 war das beste Beispiel dafür, zumal es sehenswert von Böhling vorbereitet war.

Böhling selbst stockte seine Trefferquote auch noch auf – allerdings bugsierte er einen Kopfball ins eigene Tor, nachdem Keeper Tobias Engel unmittelbar zuvor noch gegen Dennis Klindworth und Patrick Behrens parierte hatte (79.). Herwig (86./87.) und Lennart Holzkamm (90.+1) hätten jeweils nach Vorarbeit des eingewechselten Torge Frese erhöhen können, scheiterten aber an Keeper Krause, der in der Schlussphase bei zwei Ecken selbst mit nach vorne ging und einen Kopfball ansetzte (89.).

+ Na, wer weiß es, wessen Waden für Löcher in den Stutzen gesorgt haben? Yannick Böhling gehören sie. © Freese, Matthias

„In der zweiten Halbzeit haben wir technisch sauber gespielt, hinzu kam der Druck im letzten Drittel“, meinte Oberbörsch und ergänzte: „Das hat mir gut gefallen, da kann ich mich gut mit anfreunden.“ Das galt mit Sicherheit auch für Gerd Buttgereit: Der Coach von Ippensens Titelkontrahenten FC Worpswede verfolgte das komplette Spiel und hat nun noch bessere Karten im Meisterschaftsrennen. Oberbörsch meinte aber bereits vorwarnend: „Gegen Worpswede spielen wir ja auch noch.“