Krause verpasst gegen Heeslingens Reserve die Entscheidung

Sottrum tritt mit einer sehr jungen Mannschaft an und nimmt aus dem Waldstadion in Heeslingen einen Punkt mit. Jedoch wäre mehr drin gewesen.

Heeslingen – Wer sich am Freitagabend die Kaderlisten des Heeslinger SC II und der Gäste des TV Sottrum anschaute, stellte fest, dass sich im Waldstadion überwiegend zwei U 23-Mannschaften gegenüberstanden. Jeweils elf der 18 Akteure waren jünger als 23 Jahre. Sieben davon starteten sogar bei der Oberbörsch-Elf, hielten durchaus gut dagegen, verpassten jedoch die eigene Führung. So endete die Partie der beiden Fußball-Bezirksligisten 0:0.

Einer der zahlreichen Verletzten, Sottrums Dominik Reuter, beobachtete die Partie von außen und sah im ersten Durchgang „ein Abtasten. Es ist ein Spiel zwischen den Strafräumen. Wir lassen hinten nichts zu und haben selbst zwei gute Chancen, die wir zur Führung nutzen müssen.“ Die erste entstand aus einer guten Kombination über die rechte Seite, von der Yannick Böhling mit einer flachen Hereingabe Leon Krause suchte. Der Linksaußen wirkte jedoch etwas überrascht und setzte seinen Schuss an die Latte (15.). Kurz vor der Pause sah Krause ein weiteres Mal nicht glücklich aus, als er am Elfmeterpunkt nach einem Pass von Böhling am Ball vorbeirutschte (42.).

„Jugend forscht“ beim TV Sottrum

Auch nach der Pause waren es die Gäste, die gefährlich vor dem Tor des Gegners auftauchten. Einen Befreiungsschlag erlief Böhling über rechts, setzte den Heber aber über Keeper Hannes Butt am langen Pfosten vorbei (52.). Offensivkollege Krause fehlten später ebenfalls nur wenige Zentimeter zum Erfolg (60.). Brenzlig aus Sicht der Sottrumer wurde es lediglich, als Daniel Holsten im Eins-gegen-eins gegen Torwart Tobias Engel den Kürzeren zog (54.). „Wir hätten die drei Punkte verdient gehabt. Ich war mit der jungen Mannschaft zufrieden. Einstellung und Moral haben gestimmt. Spielerisch hat aber nicht immer alles geklappt“, bilanzierte Coach Jannis Oberbörsch. Sein Kapitän Eike Buckenberger, der selbst in der Mitte der Dreierkette für Ruhe und Ordnung sorgte, sprach davon, dass das Projekt „Jugend forscht“ gelungen sei.