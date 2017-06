Korda ist bereit für das große Abenteuer

Rotenburg - Der 15-jährige Rotenburger Handballer Niko Korda steht vor einer großen sportlichen und persönlichen Herausforderung. Er wechselt noch in den Sommerferien zum Handball-Bundesligisten SC DHfK Leipzig.

Er wird in Leipzig ein Sportgymnasium besuchen, dem ein Internat angeschlossen ist. Auflaufen wird das Talent zukünftig für die B-Jugend des SC DHfK Leipzig.

Das Sportgymnasium ist nicht nur für Handballer, sondern dort sind auch Sportarten wie zum Beispiel Fußball, Leichtathletik, Turnen und Schwimmen vertreten. „Die Zusage haben wir erst vor wenigen Tagen bekommen.

Niko freut sich riesig darauf, denn es war ja sein großer Wunsch, nach Leipzig zu gehen“, sagt Mutter Kirsten Korda. Ihr Sohn spielte in der vergangenen Saison beim JH Wümme in der Oberliga A-Jugend und hatte zudem ein Doppelspielrecht für die B-Jugend des TV Oyten in der Oberliga.

Große Torgefahr

In den vergangenen Spielzeiten gehörte Korda immer zu den torgefährlichsten Spielern seiner Mannschaften. Auf seinen Lieblingspositionen – Rückraum Mitte und Rückraum Links – nagelte der Schüler die Bälle ins Tor. Im vergangenen Jahr wurde er deshalb schon in die Niedersachsenauswahl des Jahrgangs 2001 berufen und spielte im Länderpokal in Berlin.

Korda weiß, dass er sich auf ein besonderes Abenteuer einlässt, aber er will alles daran setzen, es in Leipzig zu schaffen. Kurz vor Ende der Sommerferien werden dann Ende Juli im Hause Korda die Koffer gepackt und der Umzug nach Leipzig vorgenommen.

