Korb von Korda

Handball-Talent entscheidet sich für Beckdorf / Auch Schröder kommt nicht

+ Niko Korda hat sich für den SV Beckdorf entschieden – und damit gegen den TuS Rotenburg. Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Niko Korda hat Gründe. Gute Gründe. „Ich fühle mich dort wohl. Und das, was da jetzt passiert, gefällt mir“, erklärt das 17-jährige -Talent. Deshalb wird er auch in der nächsten Saison für die Oberliga-Handballer des SV Beckdorf auflaufen. Seinem ebenfalls in dieser Klasse spielenden Heimatverein, dem TuS Rotenburg, hat Korda einen Korb gegeben. Doch nicht nur er sagte an der Wümme ab. Auch Linksaußen Paul Schröder (19) kehrt nicht wie erhofft zurück, sondern bleibt beim Ligarivalen HC Bremen.