Kopfverletzungen im Sport: „Das Sensibelste ist das Gehirn“

Von: Hendrik Denkmann

Das sieht schmerzhaft aus: Verletzungen kommen auch im Fußball vor. Nur rund zwei Prozent betreffen wie hier bei Sottrums Patrick Brillowski den Kopf. © Freese

Der Diako-Chefchirurg Prof. Dr. Max Daniel Kauther warnt beim Thema Kopfverletzungen vor Langzeitfolgen und spricht über die Präventionsmaßnahmen.

Sottrum – Als Andreas Kiel vor rund zwei Wochen im Spiel seines Fußball-Bezirksligisten TV Sottrum gegen den SV Vorwärts Hülsen an den Pfosten geprallt war und sich dadurch eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, war der erste Schreck groß. Der Verteidiger kam jedoch vergleichsweise glimpflich davon. „Gerade bei Kopfverletzungen kann einiges passieren“, weiß Prof. Dr. Max Daniel Kauther. Der Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg warnt vor Langzeitfolgen, die Athleten der verschiedenen Sportarten erleiden könnten.

Grundsätzlich sei die Bandbreite an Kopfverletzungen groß, sagt Kauther. Es gibt vergleichsweise leichtere Verletzungen wie Zahnverlust, Prellungen, Nasenbluten, Platzwunden oder ein Biss auf die Lippe, aber eben auch Gehirnerschütterungen und Frakturen bis hin zu Hirnblutungen. „Bei Kopfverletzungen sind nicht die Brüche das Schlimmste, das Sensibelste ist das Gehirn“, verdeutlicht Kauther.

Prof. Dr. Max Daniel Kauther ist Chefarzt der Unfallchirurgie. © Denkmann

Vorfälle am oder im Kopf treten vermehrt im Springreiten auf. 30 Prozent aller Verletzungen entfallen auf diesen Bereich. Mehr als die Hälfte aller Springreiter – genauer gesagt: 63 Prozent – gaben in einer von Kauther durchgeführten Umfrage an, sich bereits schon mal am Kopf verletzt zu haben. Zum Vergleich: Im Fußball betreffen 90 Prozent aller Fälle die unteren Extremitäten, nur zwei Prozent den Kopf. Ähnlich verhält es sich im Handball. 7,9 Prozent der Herren in der 1. und 2. Bundesliga erlitten laut einer Befragung für das Buch „Sportverletzungen“, an dem auch Kauther mitwirkte, eine Kopfverletzung. Der Diako-Chefarzt schrieb nach eigenen Angaben das Kapitel zum Reitsport. In seinen Forschungen in diesem Gebiet fand er heraus, dass ein Kopfschutz zu einer Reduktion an Verletzungen führt. „Ein Helm kann zum Beispiel ein Schädelhirntrauma reduzieren, es aber nicht gänzlich verhindern“, betont Kauther und warnt: „Das Tragen eines Helmes darf nicht zu einem aggressiveren und leichtfertigeren Verhalten eines Sportlers führen.“

Positiv mit Blick auf den Reitsport sei, dass sich im Vergleich zum alltäglichen Radfahren der Helm durchgesetzt hat. „Hier hat sich wie auch im Skisport die Prävention mit der Mode vereint“, freut sich Kauther, da die Akzeptanz des Helmtragens dadurch deutlich höher sei.

Fallübungen als Präventionsmaßnahme

Ob Helm oder nicht – das Thema Langzeitfolgen tritt immer mehr in die öffentliche Diskussion. Mit Blick auf den Fußball sagt der Experte: „Das Kopfballspiel kann vermehrt zu Demenz im Alter führen. Gerade Frauengehirne scheinen anfälliger für Verletzungen zu sein. Gesichert ist, dass die Hirnleistung bei Menschen, die oft einen Kopfball ausführen, im Alter im Vergleich abnimmt.“ Laut einer Studie des englischen Fußballverbandes FA und der Professional Footballers’ Association (PFA), so Kauther, sei das Risiko bei ehemaligen Fußballprofis, an Demenz zu sterben, dreieinhalb mal so groß wie in der Allgemeinbevölkerung. Darauf reagierte die FA und reduzierte für den Amateur- und Jugendbereich die Anzahl an Kopfbällen im Training. Für Unter-Zwölfjährige sind sie in England, Schottland und Nordirland seit der Saison 2021/2022 sogar komplett verboten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt bei dem umstrittenen Thema hingegen auf leichte Bälle sowie die beschlossenen Spielformen ohne große Tore und Torwart, die ab der Spielzeit 2024/2025 dafür sorgen sollen, dass Fußball bei den Jüngsten vor allem am Boden stattfindet.

Auch in anderen Sportarten tut sich einiges. Neben dem Helm beim Reiten und Skifahren setzen die Hand- und Basketballer vor allem auf einen Mundschutz. „Viele der Handballer machen zur Prävention auch Fallübungen im Training“, erzählt Kauther. Dadurch solle der Sportler lernen, den Kopf zu schützen und sich stattdessen eher mit den Armen abzufangen.

Geschieht doch eine Kopfverletzung, geht es zunächst darum, die Schwere festzustellen, um eine entsprechende Behandlung zu starten. Handelt es sich beispielsweise um eine Platzwunde, wird diese genäht. Bei einer Beeinträchtigung des Gehirns ist nach Abklärung vor allem „Ruhe“ angesagt, erklärt Kauther. Je nach Verletzung fällt auch die Ausfallzeit verschieden aus. Während zum Beispiel ein Bruch der Nase rund sechs Wochen zum Verheilen benötigt, „geht es einem bei einer Gehirnerschütterung nach einigen Tagen wieder gut“, sagt Kauther. Dies deckt sich mit der Entwicklung bei Sottrums Andreas Kiel, der bereits neun Tage nach seiner Verletzung ins Training einstieg und tags darauf – ausgerechnet gegen Hülsen – wieder auf dem Platz stand.