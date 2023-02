„Konsequenter“ Loss überzeugt bei Punktgewinn

Von: Hendrik Denkmann

Sebastian Loss dominierte seinen Gegner im Einzel. © Freese

Der TC GW Rotenburg hat den ersten Punkt in der Wintersaison eingefahren. Beim Klipper THC entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe.

Rotenburg – Der Tabellenstand täuschte, dem war sich Zlatan Burina bewusst: Der Klipper THC sei eine Mannschaft, „da kann man 6:0 gewinnen, aber auch 0:6 verlieren. Die haben sehr gute Leute.“ Beim aktuellen Letzten der Tennis-Nordliga entwickelte sich allerdings keine einseitige Partie, stattdessen nahm der vom gebürtigen Bosnier trainierte Vorletzte TC GW Rotenburg ein 3:3 und damit den ersten Punkt in der Wintersaison mit an die Wümme.

Im Vergleich zum Auftakt gegen den Suchsdorfer SV II tauschte Burina auf einer Position durch. Felix Samsel, gegen den Primus nur in den Doppeln eingesetzt, startete im Hamburger Norden dieses Mal auch in den Einzeln aan Position drei. Dafür blieb Philipp Barautzki in der Heimat. „Ich habe den Luxus, dass ich fünf bis sechs Spieler habe, die zur Ersten gehören. Einen muss ich deshalb immer zu Hause lassen. Da hat Philipp sofort gesagt, dass er bei der Zweiten aushilft. Das find ich super“, erklärte der Coach.

„Bestes gemeinsames Doppel“ reicht nicht aus

Währenddessen gewannen die Kollegen aus der Ersten ihre ersten Spiele der Saison. Allen voran Sebastian Loss überzeugte. „Er hat sehr, sehr konsequent und diszipliniert gespielt und hat dem Gegner keine Chance gelassen“, lobte Burina den Auftritt seiner Nummer zwei, die sich mit 6:3, 6:2 gegen Bennet Stephan durchsetzte. Ähnliches gelang Emir Burina als Nummer vier. Er bezwang Jerome Cron mit 7:6, 6:4. „Tarik war im ersten Satz noch ein bisschen verunsichert und hat ein paar unnötige Fehler gemacht. Im zweiten war er deutlich besser“, beobachtete Zlatan Burina das Spiel seines Spitzenspielers Tarik Burina, der am Ende Leo Schörner mit 3:6, 6:4, 7:10 unterlag. Für Samsel wurde es wiederum im zweiten Satz deutlich. Nach einem Break von Klippers Daniel Leßke im ersten Durchgang beim Stand von 4:4, zog die Nummer drei der Gastgeber davon und ging mit 6:4, 6:1 als Sieger vom Feld.

Für die abschließenden Doppel zogen die Hansestädter ein Ass aus dem Ärmel. „Doppelspezialist“ Maximilian Dockhorn, wie Rotenburgs Coach ihn nannte, kam erst jetzt in die Halle und übernahm für Cron an Leßkes Seite. Der Wechsel fruchtete. Trotz des „besten gemeinsamen Doppels“ verloren Tarik Burina/Emir Burina mit 4:6, 4:6 gegen das Hamburger Duo, während Loss/Samsel mit 6:3, 2:6, 10:7 Schörner/Stephan besiegten und damit den ersten Punktgewinn ihres Teams sicherten.