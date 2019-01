In Konkurrenz zur WM

Derby gegen Achim/Baden steigt zeitgleich mit dem Finale / Suche nach Lösung

+ Entweder oder: Lukas Misere (l.) oder Uwe Gensheimer schauen - falls Deutschland ins Finale kommt. Foto: Freese/Imago

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die Handball-WM kommt dem TuS Rotenburg in die Quere. Zumindest dann, wenn die deutsche Nationalmannschaft nach dem Halbfinaleinzug auch noch das Ticket fürs Finale löst. Das nämlich steigt am Sonntag um 17.30 Uhr. Nur eine halbe Stunde früher wird das Oberliga-Derby zwischen Rotenburg und der SG Achim/Baden in der Pestalozzihalle angepfiffen. Eine kurzfristig beabsichtigte Verlegung auf Samstag scheiterte. Nun beratschlagen beide Vereine, ob sie einen Termin in der Woche finden. Sonst müssen sich die Fans womöglich entscheiden: Misere & Co. oder Gensheimer & Co.?