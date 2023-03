Komplettes Caesar-Aus in Rotenburg nach dieser Saison

Von: Hendrik Denkmann

Nach der Saison ist für Lana Caesar bei Rotenburgs zweiter Herren und der B-Jugend des JH Wümme Schluss. © Freese

Nach der zweiten Herren ist für Lana Caesar im Sommer auch in der B-Jugend Schluss. Einen neuen Verein gibt es für die Etelserin bislang noch nicht.

Rotenburg – Für Lana Caesar ist das Kapitel TuS Rotenburg nach der Saison komplett beendet. Wie bereits berichtet, hört die Etelserin nach fünf Jahren als Trainerin der zweiten Herren, derzeit Dritter in der Regionsoberliga, auf. Erste-Herren-Spieler Tim Kesselring übernimmt. Nun ist es raus, dass sie auch die B-Jugend-Handballer des JH Wümme nur noch bis zum Saisonende in der Verbandsliga coacht. „Sie hat mir mitgeteilt, dass sie den Verein verlassen will“, verrät Abteilungsleiter Michael Polworth. Eine Nachfolge gibt es bislang noch nicht.

Der Verein und Caesar waren zuletzt unterschiedlicher Meinung, was die Trennung betrifft. Dennoch halten sich beide bedeckt und sagen, dass sie jeweils „keine dreckige Wäsche waschen“ wollen. Polworth betont: „Wir sind im Frieden auseinandergegangen.“ Und Caesar fügt an: „Wir schlagen uns nicht die Köpfe ein.“

Noch ist nichts offiziell

Damit endet für die Trainerin eine sechseinhalbjährige Amtszeit an der Wümme. „Im November 2016 habe ich bei Ina Hanck in der weiblichen B-Jugend angefangen. Vorher war ich in Bruchhausen-Vilsen“, erzählt Caesar, die in den Folgejahren unter anderem die männliche A-Jugend und eben auch die B-Junioren sowie die zweite Herren coachte.

Wie es künftig für sie weitergeht, sei noch nicht endgültig. „Es gibt viele Gerüchte. Offiziell ist davon aber nichts. Bislang habe ich noch nichts unterschrieben“, hält sich Caesar bedeckt. Währenddessen lotet der TuS Rotenburg seine Zukunftsoptionen ebenfalls aus. „Wir haben uns ein Anforderungsprofil erstellt und suchen anhand dessen jetzt nun einen Trainer“, erklärt Polworth und nennt einen Wunschkandidaten im mittleren oder jüngeren Alter mit höherklassiger Erfahrung. Aber auch eine interne Lösung schließt der Handball-Boss nicht aus.