Der HSV kommt entspannt an

Fußball-Bundesligist startet mit lockerem Konditionslauf Richtung Waffensen / „Wie ein Coming-Home“

+ Ein paar Anhänger waren zur Begrüßung zum Wachtelhof gekommen. Zu sehen bekamen sie zunächst aber kaum etwas. Der Bus sorgte für Sichtschutz, und die Spieler verschwanden schnell im Hotel. - Foto: Wuttke

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. In Rotenburg könne der Hamburger SV absolut „konzentriert arbeiten“. Trainer Markus Gisdol schwärmte vergangene Woche von der Rückkehr an die Wümme. Zum Auftakt ins fünftägige Trainingslager wurde am Sonntag deutlich, dass sich der Fußball-Bundesligist in der Kreisstadt tatsächlich in aller Ruhe auf die neue Saison vorbereiten kann. Als um Punkt 14 Uhr der Bus am Wachtelhof vorfuhr, warteten gerade einmal 17 Schaulustige auf das Eintreffen des Klubs – nachdem am Morgen noch mehr als 1 000 Zuschauer den Trainingsauftakt in Hamburg verfolgt hatten.