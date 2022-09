Koffer weg, Bey beim Testspielsieg aber sofort da

Von: Matthias Freese

Erster Auftritt für die Hurricanes: Ay´Anna Bey (l.) zeigte trotz Jetlag bereits, was sie kann. © Freese

Ay´Anna Bey ist da und deutete im Test gegen Ahrensburg schon einmal ihr Können an. Derweil fehlte den Hurricanes ein Quartett, ein Duo debütierte dafür.

Rotenburg – Einen Tag nach ihrer Ankunft hat Ay´Anna Bey bereits ihr erstes Spiel im Trikot der Avides Hurricanes absolviert und ihren Trainer begeistert. „Es war wichtig zu sehen, dass sie schon voll drin war, obwohl sie noch einen fetten Jetlag hat. Sie war sofort da, nachdem sie Dienstag die Sets gelernt hat“, bemerkte Christian Greve im Anschluss an den 93:49 (50:26)-Testspielsieg seiner arg dezimierten Zweitliga-Basketballerinnen in der Bodo-Räke-Halle gegen die Ahrensburg Twisters, dem Aufsteiger in die 1. Regionalliga.

Bey soll auf dem Flügel und unter dem Brett eingesetzt werden. Bei ihrem ersten Auftritt wechselte sie sich zunächst als Centerin mit der zweiten US-Amerikanerin Shannon Ryan ab, später standen auch beide gemeinsam auf dem Feld. Von Columbia über Atlanta und Amsterdam kommend war Bey am Dienstagmorgen in Hamburg gelandet. „Leider ohne Gepäck“, erzählte Utz Bührmann, Vorstand Finanzen der Hurricanes. Deshalb habe die 22-Jährige in geliehenen Sachen gespielt und hoffe nun darauf, dass ihre verloren gegangenen Koffer schnellstens auftauchen.

Meet and Greet Die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes bitten ihre Zuschauer am Samstag zum „Meet and Greet“. Um 18.30 Uhr geht es in Scheeßel im Testspiel gegen die Panthers Osnabrück aus der ersten Liga, im Anschluss ist der „Gedankenaustausch“ beim Grillen geplant.

Als Greve die Frau vom Benedict College aus South Carolina in der dritten Minute erstmals einwechselte, dauerte es nicht lange, ehe sie ihre ersten Punkte erzielte. Am Ende waren es 14 – darunter auch zwei Dreier. „Es hat Spaß gemacht, die beiden Großen zu sehen“, meinte Greve in Bezug auf seine amerikanischen Neuzugänge. Shannon Ryan war mit 28 Punkten beste Werferin der Hurricanes. Hinzu kamen 18 Rebounds. Für den Coach war es ohnehin „ein wertvoller Test, auch wenn der Verteidigungsdruck nicht so hoch war. Das wird in der zweiten Liga anders sein.“

Allerdings mussten die Hurricanes auch die Ausfälle der erkrankten Pia Mankertz und Hannah Pakulat sowie der beruflich beziehungsweise privat verhinderten Andrea Baden und Melda Tölle verkraften. Dafür debütierte neben Cecilia Bötjer auch die in den Trainingskader gerückte U 16-Landesauswahlspielerin Anna Gerken.

Avides Hurricanes: Sophie von Ass (5), Shannon Ryan (28), Leonie Rosemeyer (20), Ay´Anna Bey (14), Anna Suckstorff (6), Michelle Schischkov (12), Cecilia Bötjer (4), Anna Gerken (4).