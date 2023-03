Köhlmoos sei Dank: TuS Rotenburg schlägt auch Oldenburg in Scheeßel

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Der Schlüssel zum Sieg: Die stark verbesserte Abwehr macht den Gästen aus Oldenburg einen Torabschluss schwer – hier packen Lars Meyer (2.v.l.) und Thies Stieghahn (r.) gegen den Ex-Rotenburger Jan Nowosadtko zu. © Denkmann

Zweiter Auftritt in Scheeßel, zweiter Sieg für den TuS Rotenburg. Da kommt Abteilungsleiter Michael Polworth fast schon ins Grübeln.

Scheeßel – Nach dem Hinweis der beiden Schiedsrichterinnen Nina Gründel und Tanja Wrobel halfen Abteilungsleiter Michael Polworth und Betreuerin Wiebke Behrens vor dem Anpfiff in Scheeßel noch einmal nach und befestigten das Tornetz mit Klebestreifen am Pfosten. Sinnbildlich ließ sich dies später auf die Abwehr des TuS Rotenburg beziehen. Die Mannen von Coach Daniel van Frayenhove klebten quasi im Vergleich zur Vorwoche an den Gegenspielern des TvdH Oldenburg und verhinderten so eine Vielzahl an Gegentoren. Selbst zeigten sich die Oberliga-Handballer offensiv effizient und gewannen so mit 33:26 (17:12).

Klebrige Angelegenheit: Michael Polworth befestigt das Netz. © Denkmann

Es war nach dem 32:23 gegen den Elsflether TB bereits der zweite Erfolg in der Sporthalle der Beeke-Schule für Rotenburgs Handballer, die ihre Heimspiele sonst in der Pestalozzihalle austragen. So scherzte Polworth bereits kurz vor dem Abpfiff: „Es ist langsam unser zweites Wohnzimmer. Wir sind bisher ungeschlagen hier. Ich überlege, ob wir nächste Saison das eine oder andere Spiel mehr hier austragen.“ Auch für van Frayenhove stünde dem nichts im Wege: „Scheeßel bleibt Scheeßel. Wir haben hier jetzt eine 4:0 Bilanz und haben wieder in Auswärtstrikots gespielt, weil die Gäste nicht genügend Trikots mit hatten.“

Im Anflug: Lukas Misere (l.) wirft wie gewohnt einen Großteil seiner Tore über außen. In dieser Szene setzt er sich gegen Adam Pal und Niklas Planck (r.) durch. © Denkmann

Für den Coach war es vielmehr noch die Erkenntnis, dass seine Abwehr nach der Niederlage mit den meisten Gegentoren (44) bei der HSG Delmenhorst wieder ein anderes Gesicht zeigte. „Wir haben eine viel bessere Abwehr gespielt, waren deutlich präsenter“, beobachtete van Frayenhove. Dem schloss sich der selbst stark aufgelegte Matthis Köhlmoos an: „Wir haben hinten mehr Zugriff bekommen. Das hat es auch für mich leichter gemacht.“ Und wenn die Oldenburger dann doch einmal durch kamen, fanden sie ihren Meister oftmals in Rotenburgs zweitem Keeper, der in der 16. Minute Stammtorwart Yannick Kelm ablöste und bis auf einen Siebenmeter in der zweiten Hälfte durchgängig zwischen den Pfosten stand. „Matthis hat, nachdem er reingekommen ist, gut gehalten. Das hat viel gebracht“, wusste van Frayenhove.

Nahezu unschlagbar: Keeper Matthis Köhlmoos (r.) verhindert zusammen mit Paul Schröder die Torchance. © Denkmann

Zu dem Zeitpunkt hatte Michel Misere gerade mit seinem vierten von insgesamt sieben Siebenmetern die erste Führung der Gastgeber erzielt – 10:9. Zunächst war Oldenburg aber besser in die Partie gekommen. Jan Schwartz stellte mit seinem Treffer auf 4:1 (7.). In der Folge kämpfte sich Rotenburg in die Partie. Lars Meyer glich beim 5:5 erstmals aus (10.). Bis zum 11:11 durch Gästespieler Jonas Haye (23.) blieb es dabei. Ab diesem Zeitpunkt warf Oldenburg bis zur Pause nur noch ein Tor. Die Gastgeber dominierten die Partie und zogen davon. Vorne kam unter anderem Chris Ole Brandt besser in Fahrt. Hinten ließen der gerade eingewechselte Christian Lüdemann aus der eigenen Dritten und seine Teamkollegen kaum noch etwas zu. „,Hausi‘ in der Mitte ist extrem wichtig gewesen“, lobte van Frayenhove, der auf dieser Position noch einmal auf die gesperrte Stammkraft Kilian Behrens verzichten musste. Zunächst begann Jens Behrens dort, dann wechselte der Coach immer wieder durch. „Das hat insgesamt auf jeder Position gut geklappt und uns Luft gegeben.“

Mister Hundertprozent: Michel Misere verwandelt alle seine sieben Siebenmeter. © Denkmann

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich zunächst ein ähnliches Bild ab. Sören Heybers 21:12 (35.) markierte die bis dahin höchste Führung. Fortan prägten Ungenauigkeiten in den Pässen das Rotenburger Offensivspiel. Oldenburg kämpfte sich bis auf vier Tore heran – 19:23 (45.). Doch die Wümmestädter behielten ihre Nerven. Vor allem Brandt mit drei Treffern am Stück sowie die Misere-Brüder stellten den alten Abstand wieder her. Köhlmoos kommentierte später kurz und knapp: „Einfach geil.“ Van Frayenhove wiederum blickte schon einmal etwas voraus: „Das war ein verdammt wichtiger Sieg. Gegen Fredenbeck und Cloppenburg wird es nicht einfach. Durch den Sieg können wir aber befreiter aufspielen.“