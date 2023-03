Köhlmoos erfüllt beim TuS Rotenburg seinen Part

Von: Hendrik Denkmann

Mit gewohnter Pose bejubelt Matthis Köhlmoos einen seiner zahlreichen gehaltenen Bälle. © Denkmann

In Scheeßel stellte Matthis Köhlmoos seine Klasse wieder einmal unter Beweis. Unser Spieler des Wochenendes hielt mehr als ein Dutzend Bälle.

Rotenburg – In der Halbzeitpause suchte Matthis Köhlmoos erst einmal kurz das Gespräch mit Teammanager Johann Knodel. Anschließend warf der Ersatzkeeper des TuS Rotenburg einige Pässe mit seinem Teamkollegen Luca Schlifelner, um sich auf die zweite Hälfte vorzubereiten. Der 22-Jährige hatte bereits nach einer Viertelstunde Stammtorwart Yannick Kelm zwischen den Pfosten abgelöst und seine Oberliga-Handballer mit starken Paraden gegen den TvdH Oldenburg zurück ins Spiel gebracht.

Mehr als ein Dutzend gehaltene Würfe sammelte Köhlmoos bis zur Schlusssirene. Nach eigenen Angaben habe auch ein verstärkter Zugriff seiner Vorderleute dabei geholfen. „Dadurch hatte Oldenburg auch viele Würfe von außen, die ich dann abfälsche. So kommt man gut ins Spiel“, erklärt Köhlmoos, der vor allem aber davon profitierte, dass Kelm nicht in die Partie fand und in seinen 15 Minuten nur eine Parade vorzuweisen hatte. „Wenn er nicht so gut reinkommt, ist es mein Part, wo ich mich zeigen kann“, weiß der Ersatzmann genau und füllt diese Rolle oftmals gut aus.

Keeper sieht keinen Grund für einen Wechsel

An Kelms Nummer-eins-Status rüttelte Köhlmoos bislang noch nicht. Aber auch einen Wechsel, um diese Position bei einem anderen Verein auszufüllen, habe er nicht anvisiert. „Woanders kann ich es mir nicht vorstellen. Mir gefällt es echt gut hier. Bei einem anderen Club bist du außerdem auch nicht alleine und wirst direkt Stammtorwart“, macht Köhlmoos klar. Und: „Ich kenne hier alle Leute, wenn ich in die Halle komme.“ Angefangen hat er mit fünf Jahren. Bis auf zwei Jahre in der A-Jugend-Bundesliga beim TV Oyten verließ der Rotenburger nie den Wümmeclub.

Neben seiner Spieler- forciert Köhlmoos seit einiger Zeit auch seine Trainerkarriere. Zunächst coachte der Elektrotechnik-Student beim JH Wümme den weiblichen Nachwuchs von der D- bis zur B-Jugend. Zu dieser Saison gab er die Mannschaft ab und kümmert sich seither um die männlichen D-Junioren. „Mit den Jungs geht es noch um Platz eins“, erzählt Köhlmoos. Zwei Spieltage vor dem Ende rangiert die Sieben an der Tabellenspitze der Regionsliga. Direkt dahinter und ebenfalls mit einer 10:2-Bilanz folgt der Kreisrivale TV Sottrum, der den weiteren Konkurrenten HSG Stuhr mit einem 27:25 im direkten Duell aus dem Titelrennen warf.

Ziel ist die C-Lizenz

Für ihn sei es „manchmal schon ein Mehraufwand mit zwei Spielen am Wochenende. Da ich mit der D-Jugend schon um 11 Uhr in der Halle bin, bin ich um 13 Uhr schon wieder zu Hause. Das geht“, meint Köhlmoos. Sein Ziel für dieses Jahr neben dem Aufstieg: „Ich will meine C-Lizenz machen.“ Und vielleicht erhält er nach seiner Leistung gegen Oldenburg auch als Torwart mehr Spielzeit.