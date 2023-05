Köhler versüßt Kirschkes Abschied

Von: Matthias Freese

Erik Köhler (l.) bittet Tobias Kirschke zum „letzten Tanz“. Bei der Einwechslung des Routiniers in der 83. Minute halten die Mitspieler an der Seitenlinie Trikots mit der Rückennummer 20 hoch. © Freese

Mit dem 1:1 gegen Wolfsburg mischt sich der RSV im letzten Heimspiel im Titelkampf ein. Nach der Partie verabschiedet der Verein sechs seiner Spieler.

Rotenburg – Eine leise Wehmut schwang mit, Emotionen waren im Spiel. Doch Tobias Kirschke hatte keine Träne im Auge, wie er versicherte: „Natürlich nicht! Ich doch nicht!“, meinte der 33-Jährige und lachte nach seinem wohl letzten Oberliga-Spiel für die Fußballer des Rotenburger SV. In der 83. Minute war der Mittelfeldspieler mit der Rückennummer 20 eingewechselt worden – und durfte noch daran mitwirken, dass die Wümmestädter die aktuelle Saison ohne Heimniederlage 2023 abschließen werden. Gleichzeitig räumten sie mit ihrem 1:1 (1:1) gegen den Tabellenzweiten U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg den Weg im Titelrennen für den SC Spelle-Venhaus frei.

16 Jahre lang gehörte Kirschke der Ersten an – deshalb sollte er ursprünglich 16 Minuten vor Ende eingewechselt werden, wie Teammanager Alexander Bese vorher verriet. „Aber zehn Minuten waren ganz gut, weil die Wade noch nicht ganz heil ist“, erklärte Kirschke selbst und war überrascht von der „Geste der Zuschauer und der Mannschaft“. Bei seiner Einwechslung hielten die Mitspieler mehrere Trikots mit seiner Rückennummer 20 hoch, auf der Tribüne zeigten Freunde und Familie Plakate, auf denen sein Trikot abgebildet war. „Das hat er sich einfach verdient“, meinte Coach Tim Ebersbach, erwähnte Kirschkes „Loyalität“ sowie „Zielstrebigkeit“ und ergänzte: „An diesen Namen wird man sich auch in zehn Jahren am Stammtisch noch erinnern. Im Profibereich würde die 20 nicht mehr vergeben werden.“ Nach dem Spiel gab‘s vom Verein noch ein Trikot als Geschenk. Zudem wurden Björn Mickelat, Jeroen Gies, Björn Hakansson, Hannes Butt und Tom Kanowski vom zweiten Vorsitzenden Thorsten Nitz mit einem Präsent verabschiedet.

Auf der Tribüne halten Freunde und Familie Plakate mit Tobias Kirschkes Trikot hoch. © Freese

Der Mannschaft – ohne die verletzten Innenverteidiger Marlo Siech und Sämi van den Berg aufgelaufen – war die Abschiedswehmut während der 90 Minuten (und der mehr als siebenminütigen Nachspielzeit) nicht anzumerken. „Das war ein top Oberligaspiel auf absolutem Spitzenniveau“, fand Ebersbach. „Dass wir 2023 zu Hause ungeschlagen sind, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Riesenglückwunsch an die Jungs.“

Der Tabellenzweite aus der VW-Stadt hatte zwar spürbar mehr Ballbesitz, aber nur wenige gefährliche Abschlüsse. „Vom Fußballerischen und von der Spielanlage her ist Wolfsburg die beste Mannschaft der Liga, aber wir haben noch mal sehr viel rausgeholt und hatten die besseren Torchancen“, stellte Ebersbach treffend fest. 180 Sekunden waren erst gespielt, da lagen die Wümmestädter sogar in Führung. Einen Einwurf von Björn Hakansson verlängerte Innenverteidiger Arthur Bossert per Kopf auf den freien Erik Köhler. Und was tat der Torschütze? Er rannte mit den Mitspielern zum Jubeln zur Bank – in Kirschkes Arme.

Nur durch ein Foul ist Peter Bolm hier zu stoppen. Wolfsburgs Meik Erdmann (r.) sieht für das Halten Gelb. © Freese

Der als Zehner aufgebotene Köhler hätte aus ähnlicher Position mit einem Heber erhöhen können (30.), doch kurz darauf folgte mit der ersten echten Chance der Wolfsburger der Ausgleich. Rocco Tuccio schloss eine schwer zu verteidigende Kombination schnell und platziert ab (33.). Dicke Möglichkeiten des RSV vergaben noch vor der Pause Stürmer Peter Bolm und Kapitän Stefan Denker, die beide an Keeper Marius Sauss scheiterten (42./45.). Dennoch war Ebersbach von seinen drei Offensiven sehr angetan, wenngleich der auf der linken Seite aufgebotene Hakansson in seinem letzten Heimspiel für den RSV der stärkste Akteur war – hinten sicher, nach vorne gefährlich. „Er war sehr zweikampfstark und hatte eine tolle Ballruhe, hat viel kreiert und es stark gelöst“, meinte auch sein Trainer. Nach der Einwechslung von Tom Kanowski spielte Hakansson als Innenverteidiger souverän weiter.

Kanowski war es, der in der Schlussphase mit zwei Abschlüssen in der 89. Minute sogar den Dreier hätte besorgen können. Ebersbach war auch der Punkt recht: „Wolfsburg kannst du nicht 90 Minuten verteidigen, aber wir waren von der Laufbereitschaft und den Zweikämpfen her sehr präsent und haben ein starkes Spiel gegen einen starken Gegner gezeigt.“

Tabellenplatz neun hat der RSV sicher. Im Abschlusspiel muss er nun noch bei Arminia Hannover ran. Das wohl ohne Tobias Kirschke, wie der Routinier schon feststellte: „Das wird der letzte Einsatz gewesen sein“, sagte er nach seiner Verabschiedung.