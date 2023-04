Köhler kann es auch als Vorbereiter

+ © Freese Spürbare Probleme: Rotenburgs Vorbereiter Erik Köhler (M.) geht hier an Bersenbrücks Philipp Schmidt vorbei. © Freese

Gleich alle Tore hat Erik Köhler beim 3:3 gegen Bersenbrück aufgelegt. Ein weiterer RSV-Offensivspieler stand als Doppeltorschütze im Mittelpunkt.

Rotenburg – Es wirkte fast so, als würden die häufigen Pfiffe vom Nebenplatz, auf dem die Footballer der Rotenburg Wolverines zeitgleich ihr Punktspiel bestritten, die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV verwirren. „Du wusstest nie, ob auf unserem Platz gepfiffen wurde oder da drüben“, fand Coach Tim Ebersbach. „Ich hab‘s gar nicht wahrgenommen“, wiegelte sein Innenverteidiger Marlo Siech jedoch ab und suchte die Entschuldigung für eine schwache Abwehrleistung erst gar nicht woanders. Da die Wümmestädter zumindest offensiv gefällig und erfolgreich agierten, endete eine für die Zuschauer unterhaltsame Partie im Ahe-Stadion gegen den Tabellenvierten TuS Bersenbrück 3:3 (1:2). Beide Serien hielten: Der RSV, nun endgültig gerettet, und die Gäste aus dem Kreis Osnabrück sind seit sechs Spielen ungeschlagen.

„Drei Gegentore, das ist schon hart. Manchmal hat man so etwas“, meinte Siech. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf der Höhe, die Halbzeit war nicht unsere“, ergänzte Kapitän Stefan Denker, der als zweite Sturmspitze neben Erik Köhler begonnen hatte. Insbesondere über die linke Abwehrseite der Rotenburger fiel Bersenbrück immer wieder gefährlich ein und brachte die Defensive mit Chipbällen hinter die Kette und schnellen Pässen leicht ins Wanken. Marcello Muniz auf dem linken Flügel und Innenverteidiger Sämi van den Berg, sonst zwei zuverlässige Stammkräfte, hatten spürbare Tempoprobleme. „Die linke Seite war extrem auffällig“, beobachtete auch Ebersbach und schickte bereits nach etwas mehr als 20 Minuten Björn Hakansson und Tom Kanowski zum Warmmachen. „Wir wirkten in der ersten Halbzeit müde und sind zu spät angelaufen. Vom Investment war Bersenbrück frischer, besser und wollte es mehr.“

+ „Was war los?“, scheinen sich die Innenverteidiger Oliver Warnke (l.) und Marlo Siech zu fragen. © Freese

Bereits nach 81, 82 Sekunden lag der Ball erstmals im RSV-Kasten, als Markus Lührmann nicht lange zögerte und draufhielt. Da aber auch Bersenbrücks Defensive anfällig wirkte, zahlte es sich aus, dass die Rotenburger wenigstens mit dem Ball guten Fußball spielten und eine Vorarbeit des eifrigen Köhler den Weg zum ebenfalls auffälligen Alexander Arnhold fand – 1:1 (27.). Doch nur drei Minuten später lagen die Kreisstädter erneut hinten, weil eine Flanke durch den Sechzehner rauschte und nur Bersenbrücks Jules Reimerink aufpasste (30.).

So tat Ebersbach etwas, was er bisher nur ganz selten getan hatte – er nahm zur Halbzeit gleich drei Wechsel vor: Muniz, van den Berg und Joel Schallschmidt, der als Achter nie zu seinem Spiel fand, blieben in der Kabine. Hakansson stabilisierte merklich die Kette, auf dem Flügel agierte fortan Kanowski, während Noel Lohmann in die Spitze eines 3-4-2-1-Systems rückte. „Die Wechsel haben uns gutgetan, da hatten wir einen besseren Zugriff“, stellte Ebersbach fest. „Die zweite Hälfte lief besser“, bestätigte auch Denker.

+ Stetiger Unruheherd und Doppeltorschütze: Alexander Arnhold (r.) geht an Denis Müller vorbei. © Freese

In der Tat, denn Lohmann glich in der 51. Minute aus, nachdem erneut Köhler mit einem durchgesteckten Ball die Vorlage gegeben hatte. Köhler, eine Woche zuvor noch zweifacher Torschütze und einfacher Vorbereiter beim 3:1 gegen den MTV Gifhorn, war schließlich auch der Ausgangspunkt der Rotenburger Führung, indem er dieses Mal Arnhold in den freien Raum schickte – der brachte den Ball an Keeper Tariq Olatunji, dem früheren Schlussmann des TB Uphusen, vorbei ins Netz (60.). Es war der dritte Treffer des Winterzugangs.

Die Platzherren waren drauf und dran, den Sack zuzumachen, doch Köhler kam nur mit der Fußspitze an eine Lohmann-Flanke (71.), zudem traf ein Befreiungsschlag von Olatunji zwar Arnhold, der Ball trudelte aber nur Richtung Tor, sodass der Torwart noch retten konnte (78.). So glich Bersenbrück per Kopfball des eingewechselten Nicolas Eiter noch aus (80.) und hatte zweimal durch Lars Spit den Siegtreffer auf dem Fuß (88./90.+1).