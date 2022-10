Köhler besorgt die Belohnung für den RSV

Von: Matthias Freese

Spät durfte Erik Köhler jubeln: Der Zehner erzielte das 1:1 für den Rotenburger SV in Bersenbrück. © Freese

Der Rotenburger SV hat sich beim TuS Bersenbrück ein Unentschieden erspielt. Vor allem einer seiner Defensivspieler gefiel Trainer Tim Ebersbach besonders.

Rotenburg – Remis – was sonst!? Bereits zum achten Mal im 13. Punktspiel teilte sich der Rotenburger SV in der Fußball-Oberliga die Zähler mit dem jeweiligen Kontrahenten. Doch dieses 1:1 (0:1) beim TuS Bersenbrück war für Tim Ebersbach „ein positives Unentschieden und ein völlig verdienter Punkt“, wie der Trainer der seit elf Partien sieglosen Wümmestädter anmerkte. „Und in unserer Situation gegen so einen Gegner ist es gut für die Moral“, schob er nach. Schließlich war der RSV nach dem 0:0 des Lüneburger SK Hansa tags zuvor gegen den Heeslinger SC für 24 Stunden ans Tabellenende gerutscht. „Die rote Laterne ist das, was man ja nicht haben will, da war die Drucksituation schon erhöht“, gestand Ebersbach.

Die Personallage sollte sich vor dem Spiel nicht gerade verbessern. Die beiden Innenverteidiger Sämi van den Berg und Kevin Klee fielen mit einer Grippe aus. Immerhin feierte Marlo Siech sein Comeback nach auskurierter Knieverletzung und agierte im Zentrum der Dreier-/Fünferkette zwischen Stefan Denker und Björn Hakansson. Vorne lief Joel Schallschmidt als Spitze auf, dahinter waren Erik Köhler und Tom Kanowski als Zehner die „Aktivposten“, wie Ebersbach fand.

Ebersbach sieht Unentschieden nicht als „Brustlöser“

Bester Rotenburger gegen die ambitionierten Bersenbrücker war jedoch Marcello Muniz. Sein Trainer attestierte ihm „über die 90 Minuten ein Top-Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit war er bärenstark und ist als Führungsspieler vorneweg gegangen.“ Auch den späten Ausgleich bereitete der Brasilianer in der 87. Minute vor. Seine Flanke verarbeitete Köhler, dem der zweite Ball wieder vor die Füße fiel, zum 1:1. Damit belohnte sich der RSV für das Anrennen nach dem Rückstand aus der 30. Minute, erzielt durch Lars Spit. „Das ist schon hart, weil die hinten auch echt robust sind und das Spiel dann fast wieder weg ist“, fürchtete Ebersbach bereits. Doch in der zweiten Halbzeit „haben wir noch die nötigen Prozent rausgequetscht, waren gallig und haben den Gegner in die eigene Hälfte gedrückt. Wir waren über 90 Minuten gesehen die aktivere und bessere Mannschaft“, meinte der Rotenburger Coach und lobte die Zweikampfquote. Gute Chancen durch Arthur Bossert und Tom Kanowski nach Querpass von Stefan Denker blieben allerdings ungenutzt, ehe Köhler den Punkt besorgte.

Auch Ebersbach weiß nur zu gut, dass dieser „kleine Erfolg nicht der Brustlöser war, aber wir bleiben dadurch auf Schlagdistanz.“ So rückte der RSV auch einen Platz vor und ist jetzt Drittletzter, während BW Papenburg ans Ende des Tableaus fiel. Nächsten Sonntag kommt nun der Tabellensechste MTV Eintracht Celle ins Ahe-Stadion.