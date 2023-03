Knauers Aufstieg geht in Rotenburg weiter

Von: Hendrik Denkmann

Ilja Knauer (l.) ist der erste Neuzugang für das Team von Daniel van Frayenhove. © Denkmann

Der TuS Rotenburg hat die erste Planstelle für die neue Saison besetzt. Aus der Landesliga stößt Ilja Knauer im Sommer zur Mannschaft.

Rotenburg – Dass Ilja Knauer ab der kommenden Oberliga-Saison für die Handballer des TuS Rotenburg aufläuft, ist eine glückliche Fügung. Videoanalyst Udo Brandt schaute sich vor Kurzem ein Spiel des Landesligisten SVGO Bremen, dem aktuellen Verein des 27-Jährigen, an. „Da habe ich aber nicht mitgespielt. Udo hat sich ohnehin einen Teamkollegen angeschaut. Der wollte aber nicht wechseln und hat meine Nummer weitergegeben. Dann hat Udo mich angerufen und ich habe gedacht, ,komm schau dir das mal an‘“, klärt der erste Sommerneuzugang der Wümmestädter auf.

Für seinen künftigen Trainer Daniel van Frayenhove ist er die gewünschte Verstärkung in der Abwehrmitte und auf der Position des Kreisläufers. „Ich bin froh, dass wir die vakante Stelle besetzt haben. Vorher haben wir da nur Paul, Kilian und Jens (Schröder, Behrens, Behrens, Anm. d. Red.) gehabt“, erklärt van Frayenhove die Verpflichtung und betont: „Er ist nicht nur eine Ergänzung.“

Aus der Kreisliga in die Verbandsliga

Heißt: Der Coach traut seinem Neuling den Zwei-Klassen-Sprung durchaus zu und verweist auf Lars Meyer, der im vergangenen Jahr ebenfalls aus der Landesliga kam und nach einer Eingewöhnungszeit auf der Außenposition einschlug. Ähnliches will Knauer ab Sommer auch erleben. Noch fehle ihm die Geschwindigkeit. Dem stimmt van Frayenhove zu. „Ich bin noch zu schwer, da bin ich noch am Arbeiten“, sagt der 1,90-Meter-Mann und zeigt sich kämpferisch: „Eine Herausforderung musst du annehmen und dann schauen, wie es sich entwickelt.“

Einen noch größeren Sprung meisterte Knauer bereits vor einigen Jahren, als er aus seiner Heimat in der Nähe von Dortmund für zwei Jahre studiumsbedingt nach Koblenz zog. Sportlich ging es für ihn aus der Kreisliga in die Verbandsliga zur HSV Rhein-Nette. Auf einen großen Erfahrungsschatz konnte er dabei noch nicht zurückgreifen. Erst mit 13 Jahren fing der Kreisläufer das Handballspielen an. Nach der A-Jugend legte Knauer eine vierjährige Pause ein und spielte dann ein Jahr in der Kreisliga, ehe der Wechsel folgte. Vor dieser Saison zog es ihn in die Hansestadt, wo er im September mit seiner Meisterschule beginnt. Kurz vorher wechselt er bereits das Trikot der SVGO Bremen gegen das des TuS Rotenburg. „Wenn man das vergleicht, was andere im Gegensatz zu mir für eine Ausbildung genossen haben und jetzt spiele ich künftig mit denen, das macht mich stolz“, gibt Knauer zu.