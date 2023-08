Knappik-Elf feiert einen „Auftakt nach Maß“

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Da ist es: Wolfgang Pesch bejubelt Unterstedts erstes Tor in der Bezirksliga. © Blömer

Unterstedt gewinnt direkt das erste Bezirksliga-Spiel der Vereinsgeschichte und setzt gegen Landesliga-Absteiger Hambergen ein starkes Zeichen.

Unterstedt – Auf dem Weg zu seiner Trinkflasche ballte Phillip Krüger erst die Faust und meinte dann: „Das sollte es jetzt gewesen sein.“ Wenige Sekunden zuvor hatte Niclas Lüdemann aus 35 Metern am herauseilenden Dirk Böttjer, Keeper des FC Hambergen, ins leere Tor zum 4:1 eingeschoben (74.). Doch wider aller Erleichterung fand der Landesliga-Absteiger noch einmal ins Spiel zurück, verkürzte durch Maksymilian Amplewski (80.) und brachte die heimischen Fußballer des Bezirksliga-Aufsteigers SG Unterstedt noch einmal mächtig ins Wanken. Letztlich brachte die Knappik-Elf die Führung über die Zeit und gewann in ihrem ersten Spiel der Vereinsgeschichte auf diesem Niveau mit 5:2 (3:1).

„Ein Auftakt nach Maß“, scherzte Fabian Knappik hinterher. Doch Unterstedts Trainer trat im nächsten Atemzug direkt bewusst auf die Bremse: „Das heißt noch lange nicht, dass wir etwas erreicht haben. Da war noch viel Luft nach oben.“ Ob seine Mannschaft bereits in der neuen Liga angekommen ist, „wird sich in den nächsten Wochen erst zeigen“.

Pesch eröffnet den Torreigen

Dass Unterstedt es jedenfalls mit Hambergen aufnehmen kann, zeigte sich von Beginn an. Die Gastgeber drückten ihr Spiel dem Gegner auf und zwangen ihn mit dem aggressiven Pressing zu Fehlern. Daraus resultierten die ersten beiden Treffer. Jeweils leitete Nisar Atris mit einem Ballgewinn auf Höhe der Mittellinie einen Angriff ein, den zunächst Wolfgang Pesch im Nachschuss veredelte (8.). Drei Minuten später tat dies Daniel Moderau. Mit einer Art Klärungsversuch fand Theo Kettenburg nach einer halben Stunde seinen gestarteten Bruder Hannes, der auf Torschütze Simon Maruhn querlegte. Bis zur Pause fand Hambergen nun immer besser ins Spiel und verkürzte durch Luca Heißenbüttel (45.+1). „In der zweiten Halbzeit haben sie uns dann phasenweise klar hinten reingedrückt“, gab Knappik zu und beobachtete immer wieder kleine Abstimmungsfehler in der Defensive. Letztlich hielt Krüger seine Mannschaft mit starken Paraden auf der Linie in Führung. Auf der anderen beendete Daniel Moderau in der Nachspielzeit die zehnminütige Druckphase der Gäste nach dem 2:4-Anschlusstreffer von Amplewski. „Die Jungs haben sich brutal gut reingekämpft. Es gab auch ein paar Krämpfe. Das ist ein gutes Zeichen“, meinte Knappik. „Wir wollten zu Hause ein unangenehmer Gegner sein. Das ist uns gelungen.“