Klingebiel ist der Derbyheld bei Rotenburgs Niederlage

Von: Matthias Freese

Gehandicapt: Paul Schröder (beim Wurf) blieb nach seiner frühen zweiten Zeitstrafe lange draußen, übernahm später aber wieder Verantwortung und erzielte vier Tore. © Freese

Der TuS Rotenburg hat das Kreisderby beim Schlusslicht TSV Bremervörde verloren. Dadurch rutschten die Wümmestädter wieder tiefer unten mit rein.

Bremervörde – Tja, wer ist denn nun die Nummer eins im Kreis? In der Tabelle rangiert der TuS Rotenburg zwar vier Punkte vor dem TSV Bremervörde, das hart geführte und jederzeit spannende Derby gewann das Schlusslicht in seiner Tetjus-Tügel-Halle vor rund 250 Zuschauern aber mit 37:34 (16:15). Bei zwei desolaten Abwehrreihen machte Bremervördes Keeper Dennis Klingebiel mit etlichen Paraden den Unterschied und war der Mann des Spiel.

„Hier musst du zwei Punkte mitnehmen“, haderte Rotenburgs Linksaußen Lukas Misere. Auch seine Würfe wurden trotz seiner acht Tore mehrfach von Klingebiel abgewehrt. „Das Entscheidende war die Torhüterleistung. Dennis hat trotz der 34 Gegentore überragend gehalten“, meinte Bremervördes Trainer Adnan Salkic, dessen Aufsteiger den ersten Heimsieg der Saison feierte und neue Hoffnung im Abstiegskampf erhielt: „Der Zug ist noch nicht abgefahren.“

„Die Situation drohte zu eskalieren“

Rotenburgs Coach Daniel van Frayenhove wusste indes: „Jetzt sind wir wieder unten mit drin. Mit 34 Toren musst du auswärts ein Spiel gewinnen.“ Womit klar war, wo Rotenburgs große Schwachstelle lag: in der Abwehr! „Da hatten wir keinen Zugriff, null – von der ersten Minute an“, schimpfte van Frayenhove. Der Coach musste sich allerdings auch die Frage gefallen lassen, warum er Matthis Köhlmoos, der im Tor begonnen und bis zu seiner Auswechslung wenige Minuten vor der Halbzeit einige Paraden gezeigt hatte, im Laufe der zweiten Hälfte nicht wieder gebracht hatte. Stammkeeper Yannick Kelm bekam an diesem Abend jedenfalls kaum eine Hand an den Ball. „Ich hatte die Hoffnung, dass Yannick noch aus dem Knick kommt. Er ist unsere Nummer eins und hat uns oft genug Punkte geholt“, erklärte van Frayenhove. Gegen Bremervörde gelang das nicht. „Wir haben Yannick im Stich gelassen“, gestand Paul Schröder.

Der Spielmacher und Mann aus der Abwehrmitte erlebte ohnehin ein für ihn wenig erfreuliches Spiel. Bereits in der elften Minute kassierte er bei einer 7:4-Führung die zweite Zeitstrafe und blieb bis zur Pause draußen. Das nutzte Bremervörde, um vorbeizuziehen. Tumulte hatte Schröder schon in der siebten Minute ausgelöst, als er David Meinke bei dessen Treffer zum 4:5 mit zu Boden beförderte. Die Bremervörder Lars von Kamp und Jan-Ole Thode erlaubten sich daraufhin klare Handgreiflichkeiten gegen Schröder und Lukas Misere und kamen mit Zeitstrafen sehr glimpflich davon. „Die Situation drohte zu eskalieren“, wusste auch Salkic. „Ich fand das Spiel sonst aber fair, ich kenne auch andere Derbys.“ Kreisläufer Thode sah später noch seine dritte Zeitstrafe (58.). Und van Frayenhove monierte in Richtung der Unparteiischen Thoralf Becker/Elke Schumacher (Hoykenkamp/Elsfleth): „Die hätten zum Schutz der Spieler auf beiden Seiten mehr durchgreifen müssen.“ Sieben Zeitstrafen gegen die Gastgeber und vier gegen die Wümmestädter gab es.

Während Paul Schröder (3.v.l.) und Bremervördes Felix Weber (5.v.l.) diskutieren, greift Jan-Ole Thode gegen Lukas Misere (r.) zu anderen Mitteln und kommt mit einer Zeitstrafe mehr als glimpflich davon. © Freese

Die Niederlage hatten sich die Rotenburger wiederum selbst zuzuschreiben. „Wir kriegen die zweite Welle nicht in den Griff und gerade in der zweiten Hälfte so viele einfache Dinger“, fand Schröder. „Und wir haben zu viel frei verworfen“, ergänzte Lukas Misere. So liefen sie in Hälfte zwei stets einem Rückstand hinterher, glichen zwar zweimal aus, warfen Klingebiel aber zum Derbyhelden.