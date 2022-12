„Kleines Fragezeichen“ hinter Kelm vor dem Kreisderby

Von: Hendrik Denkmann

Der Einsatz von Keeper Yannick Kelm ist noch nicht endgültig sicher. © Freese

Für den TuS Rotenburg steht das Kreisderby in Bremervörde an. Noch ist nicht endgültig sicher, ob der Oberligist mit seinem Stammkeeper anreist.

Rotenburg – Beim Blick auf die Tabellenkonstellation in der Handball-Oberliga – der TuS Rotenburg ist Neunter mit 9:13-Punkte, der TSV Bremervörde steht als Aufsteiger mit 3:17-Zählern am Ende des Tableaus – ist die Favoritenrolle im Kreisderby eindeutig an die Wümmestädter verteilt. „Die nehmen wir auch an“, sagt Trainer Daniel van Frayenhove vor dem Auswärtsspiel am Samstag (19 Uhr).

„Erfreulich“ aus Sicht des Coaches ist zudem, dass in Lars Meyer und Tim Kesselring zwei absolute Startspieler nach ihrem Ausfall vergangene Woche zurück in die Mannschaft kehren. „Lars bringt uns ordentlich Tempo über rechts und Tim bringt die Struktur zurück“, erklärt van Frayenhove, dem genau diese Ordnung beim 21:24 im Heimspiel gegen die SG Achim/Baden fehlte. Am Samstag ebenfalls mit dabei ist Simon Miesner. Nicht mit von der Partie ist wiederum Sören Heyber, der an einer Oberschenkelzerrung laboriert. Ein „kleines Fragezeichen“ steht zudem hinter Yannick Kelm. Rotenburgs Stammkeeper trainierte in dieser Woche aufgrund eines grippalen Infekts noch nicht mit, dürfte aber wohl rechtzeitig fit werden.

„Diesen Kampf müssen wir annehmen“

Im Kreisderby könnte es indes auch auf dessen Paraden ankommen. „Bremervörde ist ganz unangenehm zu bespielen. Sie werden vom Publikum gepusht und werden um jeden Zentimeter kämpfen. Diesen Kampf müssen wir annehmen“, weiß van Frayenhove, der darauf setzt, dass seine Sieben das eigene Tempo- und Angriffsspiel konsequent umsetzt. „Dann nehmen wir die zwei Punkte auf jeden Fall mit.“

Für den TuS Rotenburg sei es ein „ganz wichtiges“ Spiel. „Wenn wir gewinnen, sind wir mit elf Punkten im Soll und können auf eine ganz gute Hinserie schauen. Wenn wir aber verlieren, wird es wieder eng in Richtung Abstiegskampf. Wir werden Bremervörde daher auf keinen Fall unterschätzen“, betont van Frayenhove.