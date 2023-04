Klee und Köhler belohnen den RSV ‒ 2:1-Coup in Schöningen

Von: Matthias Freese

Teilen

Innenverteidiger Kevin Klee brachte den RSV in Schöningen in Führung. Durch den 2:1-Sieg machten die Wümmestädter einen Riesensatz Richtung Klassenerhalt. © Freese

In großen Schritten Richtung Klassenerhalt: Der Rotenburger SV hat durch den 2:1-Sieg am Mittwoch bei der FSV Schöningen die 40-Punkte-Marke erreicht.

Rotenburg – Allmählich wird eine anständige Serie daraus! Seit vier Spielen ist der Rotenburger SV nunmehr ungeschlagen, drei Partien davon entschieden die Oberliga-Fußballer von der Wümme für sich. Der überraschendste dieser Erfolge gelang im Nachholspiel am Mittwochabend – ein 2:1 (2:0)-Sieg im Elmstadion des Tabellenfünften FSV Schöningen, durch den es auf Platz acht rauf ging. Dank der Tore von Kevin Klee und Erik Köhler hat der RSV jetzt 40 Punkte auf dem Konto – der Klassenerhalt nimmt Formen an. „Das ist phänomenal! Ich bin megastolz, dass die Jungs so eine Energieleistung rausgehauen haben“, betonte Coach Tim Ebersbach euphorisch.

Gleich vier Veränderungen in der Startelf hatte der Trainer gegenüber dem vorherigen Spiel gegen den 1. FC Germania Egestorf/Langreder (1:1) vorgenommen – überwiegend zwangsläufig. Innenverteidiger Marlo Siech fehlte wegen seiner Gelbsperre, der zuletzt so überzeugende Björn Hakansson, dessen Wechsel zum Bezirksligisten TSV Ottersberg am Tag vor der Partie bekannt wurde, stand aus privaten Gründen nicht im Kader. Arthur Bossert kehrte indes auf die Bank zurück, Joel Schallschmidt war erst zum zweiten Mal in dieser Saison nicht von Beginn an dabei, da er angeschlagen war. Draußen blieb wie schon am Samstag auch Alexander Arnhold.

Vier Veränderungen in der Startelf, trotzdem läuft es rund

Trotz dieser Rotation erwischten die Wümmestädter einen optimalen Start und gingen bereits in der siebten Minute durch Defensivmann Kevin Klee in Führung. Vorausgegangen war ein Freistoß von Noel Lohmann auf den zweiten Pfosten, den Oliver Warnke in die Mitte brachte. Noch besser wurde es, als Erik Köhler in der 32. Minute auf 2:0 erhöhte. Der RSV hatte den Ball erobert, schnell umgeschaltet und Lohmann steckte auf seinen Sturmpartner durch. „Köhler war überragend“, urteilte Ebersbach und nannte auch den Auftritt von Innenverteidiger Sämi van den Berg „extrem ultrastark“.

Auf einem top zu bespielenden Platz setzte Rotenburg in der ersten Hälfte weitere Nadelstiche und ließ hinten nichts zu. „Das war gegen den Ball eine Bombenleistung, aber auch mit dem Ball“, fand der Coach. In Hälfte zwei hatte Schöningen zwar deutlich mehr Ballbesitz, kam aber nur zu wenigen Chancen und kassierte die dritte Heimniederlage in Serie (einschließlich der im Pokal gegen den SC Spelle-Venhaus). Per Strafstoß kam der Gastgeber nur noch zum Anschlusstreffer durch Nils Bremer, nachdem Marcello Muniz der Ball an die Hand gesprungen war (90.+1).