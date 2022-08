Klarer Derby-Sieg zum Staats-Einstand

Von: Mareike Ludwig

Mit Tempo zum Tor: Scheeßels Jan Garbers (am Ball) versucht, an Tim Wahlbrinck (r.) vorbeizukommen. Eric Staats (3.v.l.) und Jannik Neumann (2.v.r.) verfolgen das Duell. © Freese

Der SV RW Scheeßel hat Stemmens Ausfälle und Unordnung in der Defensive ausgenutzt und zum Auftakt in die 1. Kreisklasse Süd am Ende deutlich gewonnen.

Scheeßel – Bei dem Ergebnis würde der Großteil der Trainer wohl von einem Einstand nach Maß sprechen. Nicht so der ehrgeizige Eric Staats. Der neue Spielertrainer des SV RW Scheeßel feierte in seinem ersten Pflichtspiel in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd zum Saisonauftakt zwar einen deutlichen 4:0 (1:0)-Heimerfolg gegen Kreisliga-Absteiger TV Stemmen, doch war es nicht die Art Fußball, die sich Staats, der zuletzt beim FC Rüspel/Weertzen aktiv war, vorstellt. Somit waren es nur die drei Punkte, die ihm gefielen.

„Ich habe viele Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen. Wir hatten noch zu viele Probleme in der Abstimmung. Da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben“, fasste der „Neue“ zusammen. Ebenfalls seinen Einstand feierte Pendant Marcel Winkelmann. Der Trainer des TV Stemmen zeigte sich ebenfalls alles andere als einverstanden. „Wir sind leider nicht gut reingekommen. Wir waren viel zu mutlos“, ärgerte sich Winkelmann, der zum Auftakt ohne seine Stammkräfte Stefan Ehrke (Urlaub) sowie Hannes Bellmann und Fabian Bentz (beide verletzt) auskommen musste. Dafür griffen die Gelb-Schwarzen in der Defensive auf ihren langjährigen und zuletzt pausierenden Abwehrchef Nils-Ole Beckmann zurück. „Darüber sind wir sehr froh. Nils-Ole hat momentan etwas Zeit und wieder Lust, er hilft uns in den kommenden Wochen zum Glück weiter aus“, so Winkelmann erfreut.

Stemmens Rückwärtsbewegung „zu unordentlich“

Doch auch Beckmann konnte nicht verhindern, dass die Gastgeber bereits nach vier Minuten in Führung gingen. Nach einem langen Ball aus der Scheeßeler Hälfte köpfte Marvin Schneider per Bogenlampe das Spielgerät über seinen weit vor dem Kasten stehenden Keeper Maximilian Wulff ins eigene Tor. „Danach hat es leider 20 Minuten gedauert, bis wir richtig ins Spiel gefunden haben“, erklärte Winkelmann. Scheeßel hatte mehrere gute Möglichkeiten, allein zwei durch Staats, um schnell zu erhöhen. Doch es dauerte bis zur 60. Minute, ehe Paul Stutzke das 2:0 nachlegte. „In der Rückwärtsbewegung waren wir zu unordentlich. Hinten ist uns das Spiel aus dem Ruder gelaufen“, gestand Stemmens Coach. Dadurch schraubten die Gastgeber in den Schlussminuten das Ergebnis in die Höhe. Malek Yousef (87.) und Florian Klee (90.) machten den Auftaktsieg perfekt. „Wir hatten ein Chancenplus, dennoch ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen“, gab Staats zu.