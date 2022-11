Klare Sache für „die Alten“ im Rotenburger Vereinsduell

Von: Jürgen Prütt

Im Anflug: Dominik Trau (Mitte) erzielt in dieser Situation gegen den starken Keeper Michael Bauer eines seiner elf Tore für Rotenburgs Zweite. © Freese

Der TuS Rotenburg III bleibt auch nach dem Erfolg gegen die Zweite unangefochtener Spitzenreiter. Ein deutlicher Sieg gelang auch dem TV Sottrum.

Rotenburg/Sottrum – Die Handballer des TuS Rotenburg III eilen in der Regionsoberliga von Sieg zu Sieg und demontieren dabei regelrecht ihre Gegner. An diesem Wochenende war beim 37:28 die eigene Zweitvertretung an der Reihe. Erster Verfolger der Mannen von Coach Alexander Bart ist nun wieder der TV Sottrum, der einen 43:19-Kantersieg bei der HSG Stuhr II einfuhr.

TuS Rotenburg III - TuS Rotenburg II 37:28 (22:13). Bereits im Vorfeld hatte sich Lana Caesar in dem Vereinsduell und Spitzenspiel wenig ausgerechnet. Und die Trainerin der Zweiten sollte recht behalten. Das Derby war gerade einmal eine Viertelstunde alt, da leuchtete eine 9:2-Führung für die favorisierte Bart-Crew von der Anzeigetafel. Patrick Zahn sorgte später für den Halbzeitstand – 22:13. Nach Wiederanpfiff erhöhte Luka Bruns auf 23:13. Bei dem Abstand blieb es bis zum 34:24 (53.). Zu verdanken hatte es die Dritte auch Michael Bauer, der eine „gute Performance“ im Tor abgelieferte, berichtete Alexander Bart, Der Coach musste ohne Jens Koch auskommen. „Das haben wir mit unserer guten Personaldecke weggesteckt.“ Lob gab es von Bart zudem sowohl für die „kämpferische Einstellung“ der Zweitvertretung, als auch für die Leistung seiner Mannen in der ersten Halbzeit. „Die zweite Hälfte hat mir dann nicht mehr so gut gefallen.“

Tore für den TuS Rotenburg III: B. Meyer (1), Zahn (9), Fresen (2), Badenhop (3), Lüdemann (1), Jahn (5), Bruns (5/1), A. Meyer (2), Dräger (9); TuS Rotenburg II: Schubert (1), Hellmich (4/3), Gerlach (3), Krüger (1), Hettenhausen (1), Bassen (1/1), Müller (1), Miesner (5/1), Trau (11).

Im Griff: An Daniel Jäger (Nummer fünf) ist für Nils Hettenhausen (l.) kein wirkliches Durchkommen. © Freese

HSG Stuhr II - TV Sottrum 19:43 (8:19). Seine personell geschwächte Mannschaft habe die Aufgabe beim Aufsteiger gut gemeistert und ein „super Spiel“ abgeliefert, berichtete Sottrums Coach Götz Siegmeyer, der einen entsprechend ruhigen Abend erlebte. „Über eine sichere Abwehr und viel Tempo nach vorne war das Ding früh entschieden“, beobachtete Siegmeyer, der das zweite Mal in dieser Saison Eric Kruse aufstellte. 20 Minuten waren in Brinkum gespielt, da stand es nach einem Treffer von Jonas Stelling 14:4 für die Sottrumer. Der Goalgetter steuerte wie Nicolas Karnick am Ende je ein Dutzend Tore bei. Bei Stellings 33:13 (50.) waren es bereits 20 Treffer Differenz, weshalb Siegmeyer die HSG Stuhr II zu den schwächeren Teams zählte: „Von der Leistungsstärke her ist die Regionsoberliga in dieser Spielzeit zweigeteilt. Fünf, sechs Teams spielen um die vorderen Plätze, der Rest fällt deutlich ab. Ein richtiger Wettkampf kommt in den Partien dann kaum zustande.“

Tore für den TV Sottrum: Herbst (7/2), Müller (5), Schierenbeck (1), Stelling (12), Kruse (1), Skusa (3), Ciftci (2), Karnick (12).