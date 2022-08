Klare Perspektive für de Vries in Bothel

Von: Manfred Krause

Die Karten sind neu gemischt: Bothels Trainerstab mit Torben Klinger, Dennis Schlifelner, dem neu hinzugekommenen Nico de Vries und Christoph Meinke (v.l.) tüftelt nun an der richtigen Taktik. © Krause

Noch teilen sich Dennis Schlifelner und Nico de Vries das Traineramt beim TuS Bothel. Schon bald wird sich an der Konstellation allerdings etwas ändern.

Mit Tabellenplatz eins hatte sich der Fußball-Kreisligist TuS Bothel in die Sommerpause verabschiedet. Das klingt ambitioniert, ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn es war die Abstiegrunde, in der das Team „Meister“ wurde. Die Mannschaft von Coach Dennis Schlifelner bewies eine gute Mentalität, nutzte die Spiele als einen „Ausbildungs-Abschnitt“ und entwickelte sich gerade in spielerischer Hinsicht. „Es war schon schwer, die Spannung hochzuhalten, doch wir haben das Beste daraus gemacht und gute Fortschritte gemacht“, bemerkt Schlifelner.

Die Treffer in der Abstiegsrunde erzielten fast im Alleingang Stürmer Christoph Meinke mit acht und Außenbahnspieler Nico Schanowski mit sechs Buden. „Wir hätten schon gerne die Meisterrunde gespielt. Das ist unser Anspruch. Dort wären wir gegen stärkere Gegner deutlich mehr gefordert worden. Ich finde aber, dass die Runde unserem Selbstvertrauen schon guttat“, räumt Schanowski ein. Der Offensivspieler mag das Drumherum in seiner Mannschaft, die sich auch außerhalb des Platzes super versteht. „Wir haben viele junge Leute im Team, die alle Bock auf Fußball haben. Da ist einer für den anderen da“, bemerkt der 25-Jährige, der in Meinke sein großes Vorbild sieht: „Er bringt sehr viel Erfahrung mit, ist ein super Typ, an dem sich alle Spieler orientieren können. Ich habe ihm schon sehr viel zu verdanken und konnte mir eine Menge abschauen“, gibt Schanowski zu.

Stenogramm Weggänge: Sven Beyer (Alte Herren), Cedric Ahrens (inaktiv), Jesse Dijkstra (eigene Dritte). Zugang: Dennis Kroll (TuS Nieder-Eschbach). Kader: Tor: Sascha Denell - Abwehr: Torsten Hoops, Willi Nowakowski, Tim Beyer, Cedric Neuschwander, Malte Woltmann, Kevin Altmann, Jonas Heinecke, Torben Klinger, Dennis Kroll - Mittelfeld: Philipp Mählmann, Nico Schanowski, Gianfranco Cusimano, Julian Prinz, Bjarne Stölpe, Lennart Henke, Jannis Koffmane, Phil-Luca Stölpe, Patrick Hollmann - Angriff: Frenk Günter, Tim-Tjorven Dornemann, Sebastian Wichern, Christoph Meinke. Trainer: Nico de Vries, Dennis Schlifelner. Co-Trainer: Torben Klinger, Christoph Meinke. Saisonziel: Obere Hälfte. Favoriten: SG Unterstedt, FSV Hesedorf/Nartum, Bremervörder SC.

Der flinke Flügelspieler setzt für die anstehende Saison auf einen qualitativ guten Kader. „Wenn wir einen guten Start erwischen und von Verletzungen verschont bleiben, können wir zu den Top-Fünf-Teams der Liga zählen“, ist er überzeugt und fährt zudem noch auf Keeper Sascha Denell ab. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit Sascha den besten Torwart der Liga haben.“

Auch die Verpflichtung von Nico de Vries als weiteren Coach kommentiert Schanowski: „Nico ist ein echter Gewinn und passt sehr gut zu uns. Das Trainer-Team ist schon super aufgestellt.“

„Da kann ich mir viel abgucken“

Damit bietet der Kreisligist gleich vier Übungsleiter auf – in der Tat ein Novum. Die spielenden Co-Trainer Torben Klinger und Christoph Meinke werden ein gutes Gespür dafür entwickeln, was während des Spiels abläuft. An der Seitenlinie richten es Chef-Coach Schlifelner und de Vries. „Das Trio sorgt für eine enorme und geballte Fachkompetenz. Da kann ich mir viel abgucken“, räumt de Vries ein. Der 31-Jährige betreute zuletzt die Reserve der SG Westerholz/Hetzwege und weiß viel über sein neues Team: „Der Kader hat viel Qualität und einen guten Mix aus Jung und Alt“, findet der C-Lizenz-Inhaber. Der Plan sieht vor, dass de Vries in naher Zukunft Schlifelner beerben soll. „Nico soll meinen Posten übernehmen und ich möchte nach der Saison als Sportlicher Leiter agieren“, bestätigt der Chef-Coach.