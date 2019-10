Kirschke kommt weiter nur von der Bank

RSV reist nach Uelzen / Czimmeck zeitnah wieder ein Kandidat für die Startelf

+ Hart im Nehmen: Aber für 90 Minuten reicht er bei Tobias Kirschke (l.) momentan noch nicht. Foto: Freese

Rotenburg – Erst am vergangenen Wochenende hat die Fußball-Landesliga wieder den Beweis geliefert, dass sie so ausgeglichen wie selten ist: Da blieb der Rotenburger SV zum dritten Mal in Folge ohne Sieg – und übernahm trotzdem wieder die Tabellenspitze vom MTV Treubund Lüneburg. „Ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht so ergebnisorientiert analysieren will“, sagt RSV-Trainer Tim Ebersbach und sieht deshalb vor der Partie beim SV Teutonia Uelzen (Sonntag, 15 Uhr) auch keinen „Handlungsbedarf“.