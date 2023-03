Kijametovic genießt seine Zeit in Rotenburg

Von: Matthias Freese

Aziz Kijametovic 2023: Der inzwischen 26-Jährige wärmt sich vor dem Spiel beim Club zur Vahr auf. © Freese

Vor fast zehn Jahren spielte Aziz Kijametovic erstmals für die Mannschaft von Zlatan Burina. Auch in dieser Wintersaison ist der Bosnier wieder dabei.

Rotenburg – Vielleicht ist es nicht der Hauptgrund, aber mit Sicherheit ein nicht unerhebliches Puzzleteil: „Zlatans Frau kocht wirklich gut“, sagt Aziz Kijametovic und lacht. Während seiner Einsätze für den Tennis-Nordligisten TC Grün-Weiß Rotenburg kommt der Bosnier stets in Scheeßel bei Coach Burina und dessen Gattin Ferida unter. „Nach Rotenburg zu kommen, ist wie ein Besuch bei der Familie“, findet die eingeflogene Nummer eins, die nach dem erlösenden Sieg beim Club zur Vahr auch im letzten Spiel der Wintersaison am Samstag (15 Uhr) in eigener Halle gegen den SV Blankenese aufschlägt.

Fast zehn Jahre ist es her, dass Aziz Kijametovic erstmals für Rotenburg spielte, 2013 in der Sommersaison. „Das erste Mal, da war ich wohl 17 Jahre alt. Es ist schon so lange her“, meint der inzwischen 26-Jährige. Genau genommen war er sogar erst 16, als er aus Tuzla hierher kam. Rotenburg spielte seinerzeit in der Landesliga. „Zlatan stammt aus der gleichen Stadt wie ich in Bosnien, wir sind irgendwie in Kontakt gekommen. Der Rest ist Geschichte“, erzählt Kijametovic.

Fast zehn Jahre ist es her: Aziz Kijametovic (r.) bei seinem ersten Besuch zu Hause bei Zlatan Burina. © Freese

„Ich möchte Profi werden und gebe dafür mein Bestes“, sagte er damals und nannte Wimbledon als den Ort, an dem er irgendwann gerne den Court betreten würde. Seither kam er immer mal wieder im Sommer oder auch in Winter nach Rotenburg, um das Team zu verstärken. Zwischenzeitlich hat er mit einem Sportstipendium auch in den Vereinigten Staaten an der Old Dominion Universität in Virginia studiert, dort seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht und ziemlich erfolgreich am College in der höchsten Division gespielt.

Mittlerweile lebt Kijametovic in England in Nottingham. „Ich habe dort an der Universität studiert, wo ich meinen Master in ,Science in Supply Chain and Operations Management‘ erworben habe. Für meine weitere Ausbildung bin ich noch dort.“

„Ich wollte dem Ganzen einen neuen Schub geben“

Den Traum vom Profi-Tennis wollte er sich eigentlich erfüllen, nachdem er seinen Master abgeschlossen hatte und Corona ihn drei Jahre lang davon abgehalten hatte. „Ich wollte dem Ganzen einen neuen Schub geben, bisher hatte ich aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, also könnte es definitiv viel besser sein.“ Nun versuche er, das Tennisspielen so sehr „wie möglich zu genießen, solange ich kann“, bevor er sein Studium fortsetzt.

„Sonntag fliegt er nach England zurück“, berichtet Zlatan Burina. Im Sommer wird Kijametovic zwar nach Deutschland zurückkehren, jedoch nicht nach Rotenburg. Bereits das dritte Jahr wird er in der Oberliga in Rheinland-Pfalz auflaufen. „Ich spiele dann für den TC Gensingen. Aber das hält mich nicht davon ab, nach Rotenburg zu kommen, um die Menschen zu besuchen, die mir am Herzen liegen“, verspricht er. Ein leckeres Essen bei den Burinas ist dann mit Sicherheit auch drin.