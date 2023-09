Kiel-Coach Rapp geht es gegen den RSV „primär um Inhalte“

Von: Hendrik Denkmann

Vor gut einem Jahr stand Marcel Rapp im Ahe-Stadion schon einmal an der Seitenlinie. Damals verloren seine Kieler mit 0:7 gegen Eintracht Braunschweig. © Freese

Vor dem Test gegen den Rotenburger SV spricht Marcel Rapp über den Saisonstart mit Holstein Kiel und verrät, worauf es ihm gegen den Oberligisten ankommt.

Rotenburg/Kiel – Als Marcel Rapp mit seinen Fußballern von Holstein Kiel vor ziemlich genau einem Jahr zum Testspiel gegen Klassenrivale Eintracht Braunschweig im Ahe-Stadion antrat, kam der Zweitligist aus Schleswig-Holstein mit 0:7 unter die Räder. Nun reist die Rapp-Elf am Mittwoch (18 Uhr) ein zweites Mal in die Wümmestadt und trift dort auf den Oberligisten Rotenburger SV. Zuvor spricht Kiels Coach über den Saisonstart und die Vorbereitung auf die Partie.

Sie haben vier der fünf Spiele in der Liga gewonnen und stehen in Runde zwei des DFB-Pokals. Kann man da von einem gelungenen Saisonstart sprechen?

Ja, wir sind absolut zufrieden mit dem Start in die Saison. Und dennoch können wir das sehr gut einordnen. Denn wir analysieren und bewerten natürlich auch die Leistung auf dem Platz. Und da gibt es noch vieles, was wir besser machen können und woran wir in den nächsten Wochen weiterarbeiten.

Wieso läuft es aktuell so rund bei Ihnen?

Grundlage für diesen Saisonstart war eine nahezu optimale Vorbereitung im Sommer. Wir hatten schon zum Trainingsauftakt Ende Juni unseren Kader zusammen. Dazu wurden wir – im Gegensatz zum letzten Jahr – von schwerwiegenden Verletzungen verschont, bis auf Timo Becker waren alle fit. Die Mannschaft setzt nun in den ersten Spielen das um, was wir trainiert haben. Vor allem die defensive Stabilität ist dabei ein Schlüssel zum Erfolg.

Nun steht der Test gegen den Rotenburger SV an. Was wissen Sie über den Verein und die Mannschaft?

Ich weiß, dass der Rotenburger SV in der Oberliga Niedersachsen spielt. Und wir kennen den Platz, da wir im letzten Jahr dort schon ein Testspiel gegen Braunschweig absolviert haben.

Macht ein Zweitliga-Coach für einen Test gegen einen unterklassigen Verein (in dem Fall den Rotenburger SV) eine Gegneranalyse?

Nein, es gibt nicht viele Bilder über den Gegner. Und der Fokus bei so einer Partie liegt da überwiegend auf unserem Spiel.

Wie bereiten Sie Ihr Team auf so ein Testspiel vor? Gibt es da irgendwelche Veränderung zum sonstigen Alltag?

Nein, die Abläufe sind die gleichen.

Was erwarten Sie von solch einem Test gegen unterklassige Teams während der Länderspiel-Pause?

Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie die Inhalte, die wir als Trainerteam sehen wollen, umsetzen. In der Regel bekommen die Spieler, die in den letzten Wochen weniger Spielzeit bekommen haben, die Möglichkeit, sich im Wettkampf zu zeigen und Spielpraxis zu sammeln.

Und noch zum Abschluss: Was ist Ihr Ergebnistipp für die Begegnung am Mittwoch?

Uns geht es in so einer Partie primär um Inhalte, nicht um ein Ergebnis. Wir sind zufrieden, wenn die Jungs das auf den Platz bringen, was wir von ihnen sehen wollen. Und dennoch erwarte ich natürlich, dass wir das ein oder andere Tor schießen und defensiv so stabil stehen wie im Ligabetrieb.