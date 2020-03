Kevin Sammann kehrt nach Fischerhude zurück

Kevin Sammann (Mitte), hier im Spiel gegen Etelsen, kehrt in den Kreis Verden zurück und wird sich in der kommenden Saison wieder seinem Heimatverein anschließen. Foto: vst

Fischerhude - Von Björn Drinkmann. Kreisliga-Primus TSV Fischerhude-Quelkhorn bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Fußball-Saison. Mit Kevin Sammann vom SV Blau-Weiß Bornreihe bekommt der Wümme-Klub dabei einen weiteren sehr erfahrenen Mann dazu.

Der 27-jährige Defensivallrounder kommt auf satte 93 Einsätze (drei Tore) in der Landes- und Oberliga. Er ist im Kreis Verden kein Unbekannter. Denn der gebürtige Fischerhuder war zuvor auch schon beim TSV Bassen aktiv und hatte zudem in jungen Jahren bereits erste Oberliga-Einsätze für den TSV Ottersberg. In Fischerhude ist er nun erstmals mit seinen beiden Brüdern Justin und Leon fussballerisch vereint.

„Kevin wohnt seit jeher im Ort und hat viele Freunde in der Mannschaft, sodass er kein Unbekannter ist und keine große Eingewöhnung benötigt. Durch seine große Erfahrung in der Landes- und Oberliga wird er für uns auf und neben dem Platz eine echte Verstärkung sein und dabei helfen, die kommenden Herausforderungen anzunehmen“, strahlt der Fußball-Boss des TSV, Julian Kallhardt. Sammann ist vornehmlich für die linke Abwehrseite vorgesehen, bestätigt Kallhardt: „Er bringt neue Möglichkeiten für neue Spielsysteme, da er in Bornreihe sowohl als linker Verteidiger in der Viererkette als auch in der Dreierkette aktiv war.“

Den Trainern Matthias Warnke und Yannick Becker ist es somit gelungen, nach Jan Schröder und Lukas Klapp den nächsten echten Kracher vom gemeinsamen Projekt und der dazugehörigen Entwicklung zu überzeugen. „Wir sind glücklich, einen weiteren Neuzugang mit dieser Qualität und dieser Erfahrung dazugeholt zu haben. Kevin wird unsere Defensive noch weiter stabilisieren“, freut sich Warnke über den Neuen. Es spricht also viele dafür, dass der Tabellenerste der Kreisliga in der kommenden Saison einen bezirksligatauglichen Kader am Start hat. Dafür muss man nur noch den Aufstieg realisieren. Beim Auftakt ins neue Jahr muss die Wümme-Elf am 15. März direkt beim aktuellen Zweitplatzierten TSV Thedinghausen ran und könnte mit einem Sieg den Vorsprung auf 17 Punkte ausbauen.