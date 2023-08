Kettenburgs Rote Karte ist gegen Ippensen der Knackpunkt

Von: Matthias Freese

Auch der Ball geht am Tor von Florian Krause vorbei: Unterstedts Kapitän Florian Liszkowski (2.v.r.) setzt sich zwar gegen den Ex-Jeersdorfer Jan-Luca Wilken durch, verpasst aber die Führung. © Freese

Unterstedt betreibt Chancenwucher und kassiert eine 0:4-Pleite. Dabei hätten die Gastgeber selbst mit diesem Spielstand in die Pause gehen können.

Unterstedt – Hoher Aufwand, kein Ertrag: Die Bezirksliga-Fußballer der SG Unterstedt haben im Kreisderby gegen den SV Ippensen eine heftige Bauchlandung erlebt und auf eigener Anlage mit 0:4 (0:1) verloren. „Dabei muss es zur Halbzeit 4:0 für uns stehen. Da hätten die sich nicht beschweren dürfen“, stellte Coach Patrick Werna treffend fest. Eine Rote Karte gegen Abwehrchef Theo Kettenburg in der 56. Minute wurde dem Aufsteiger jedoch endgültig zum Verhängnis. Zuvor hatten es die Unterstedter aufgrund einer eklatanten Chancenausbeute verpasst, das Spiel frühzeitig in ihre Bahnen zu lenken.

Goalgetter Daniel Moderau lag noch lange Zeit nach dem Abpfiff langgestreckt auf dem Rasen – beide Arme vor dem Gesicht. Er war quasi das Sinnbild des Unterstedter Spiels und hatte zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt gelassen – als Krönung verschoss der Altkreis-Fußballer des Jahres noch einen Strafstoß beim Zwischenstand von 0:3, nachdem Jonathan Orth unnötig am Strafraumeck von Alexander Wagner gefoult worden war (76.). „Kein Vorwurf. Ich finde es gut, dass Daniel den Mut hat und sich das Ding nimmt“, meinte Werna, ergänzte aber: „Das passt zum Tag.“

Verschiedene Ansichten bei Schiedsrichterentscheidungen

Schon die Führung der Gäste durch Diego Voigt Moreira war schmeichelhaft (18.) – und aus Sicht der Platzherren irregulär. „Er war mindestens einen Schritt vor Janno Hornig“, sah Werna eine Abseitsposition. Referee Lennart Manthey (FC Dynamo Lüneburg) bewertete es anders.

Auch bei der Roten Karte gab es unterschiedliche Ansichten. „Klar war das ein Handspiel“, räumte Theo Kettenburg ein. „Aber es gab vorher einen Kontakt, das Handspiel kommt ja nicht von ungefähr.“ Spielentscheidend war die Szene jedenfalls, denn nur vier Minuten danach erhöhte Marius Schönfeld auf 2:0, keine 60 Sekunden später Wagner auf 3:0 (61.). Die Defensive wirkte unsortiert, nachdem Unterstedt aus der Dreier- eine Viererkette gemacht hatte. „Die Umstellung war nicht gut“, räumte Werna ein – prompt wurde sie korrigiert.

Unterstedts Pressing stellt Ippensen vor Probleme

„Bis zum Rot waren wir klar besser“, bemerkte Kapitän Florian Liszkowski. „Wir haben Ippensen in der ersten Halbzeit dominiert“, fand auch Fabian Knappik, Wernas Trainer-Kompagnon. In der Tat war der Liganeuling lange überlegen. Ippensen hatte spürbare Probleme mit dem Pressing und sah sich etlichen gefährlichen Angriffen ausgesetzt. Über die Schienenspieler Liszkowski und Simon Maruhn – auch wegen seiner Zweikampfquote stärkster Unterstedter – wurden viele Angriffe initiiert. „Nur das Tor hat gefehlt“, wusste Werna. Ippensen legte indes noch eins drauf: Dennis Klindworth traf in der Nachspielzeit.