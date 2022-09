Kettenburg-Kombi bringt die Spitze für Unterstedt

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Der entscheidende Torschütze: Hannes Kettenburg (l.) setzt sich in dieser Aktion gegen Stefan Pommering durch und trifft etwas später auch zum 2:0. © Freese

Die SG Unterstedt rettet das 2:1 gegen Groß Meckelsen über die Zeit, übernimmt vorerst die Tabellenspitze und muss aber eine Gelb-Rote Karte verkraften.

Unterstedt – Es waren keine 60 Sekunden rum, die SG Unterstedt spielte hinten herum, da rief einer der Platzherren: „Schiedsrichter, der Ball ist platt.“ Mit neuem Spielgerät übernahm die Mannschaft der beiden Trainer Fabian Knappik und Patrick Werna die Kontrolle in der ersten Halbzeit, brachte das 2:1 (2:0) gegen den TSV Groß Meckelsen über die Zeit und übernahm die Spitze der Fußball-Kreisliga.

Die FSV Hesedorf/Nartum kann bereits am Sonntagnachmittag gegen den Rotenburger SV II zurückschlagen und sich die Führung zurückholen. Auch der Bremervörder SC kann zur gleichen Zeit beim TSV Karlshöfen vorbeiziehen. Nur eine Woche später steigt das große Gipfeltreffen. Dann empfängt Unterstedt den Rivalen Hesedorf/Nartum. „Das wird ein anderes Fußballspiel als die beiden zuletzt. Die wollen mitspielen. Da müssen wir längere Phasen haben, in denen wir unser Spiel durchbringen“, betonte Werna.

Zwei Änderungen in der Startelf

Nicht mit dabei sein wird allerdings Florian Liszkowski. Der Kapitän fing sich gegen Groß Meckelsen nach wiederholtem Foulspiel in der 84. Minute die Gelb-Rote Karte ein und ist zum Zuschauen verdammt. Mit der Entscheidung des Schiedsrichters Volker Becker (TSV Basdahl-Volkmarst) war der Innenverteidiger sichtlich unzufrieden. „Ich habe zwei Fouls und kriege für beide Gelb – man“, rief er beim Verlassen des Platzes und trat kurz darauf einem Plastikstuhl einen Teil des Beines ab.

Neben Liszkowski stand dieses Mal Vincent Wuttke auf der linken Verteidigerposition von Beginn an auf dem Platz und ersetzte damit Wolfgang Pesch, der bereits in Bulgarien sein Studium wieder aufgenommen hat. Zudem startete Hannes Kettenburg für Yannik Malende.

Unterstedt hadert mit Entscheidungen

Beide Neulinge fügten sich zunächst gut ein. „Insgesamt hatten wir 100 Prozent Kontrolle, geben nach dem 2:0 das Spiel aber etwas aus der Hand“, beobachtete Werna, der bis dahin die Führung durch Niklas Herbig gesehen hatte (13.). Zudem drückte Hannes Kettenburg den Ball nach einer Ecke seines Bruders Theo Kettenburg über die Linie (31.).

Nach der Pause ließen die Platzherren diese Effizienz dann vermissen. Vor allem Jan Friesen scheiterte mehrfach an Groß Meckelsens Keeper Lukas Fitschen oder an der Genauigkeit (47./57./67./87.). Mit zunehmender Spielzeit nahmen die Emotionen beim neuen Tabellenführer zu. „Respekt, dass die Spieler da noch recht ruhig geblieben sind“, fand Werna und dachte an zahlreiche Zweikämpfe, die Becker oftmals mit einem Freistoß für die Gäste bedachte. Zudem setzte es neben dem Feldverweis für Liszkowski drei Gelbe Karten für Unterstedt, aber keine für Groß Meckelsen, was die Gastgeber erregte. Dennoch erkämpften sie sich nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Tim Meyer (54.) den laut Knappik „dreckigen Sieg. Über die Art und Weise brauchen wir aber nicht zu sprechen.“ Oder eben doch.