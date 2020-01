Kesselrings neue alte Rolle

SPIELER DES WOCHENENDES 20-Jähriger übernimmt als Spielmacher

+ Tim Kesselring hat gute Chancen, Spielmacher zu werden.

Rotenburg - Von Lea Oetjen. Es ist eine Herausforderung, an der er wachsen wird. Da ist sich Tim Kesselring sicher. „Als Spielmacher übernimmst du eine Führungsrolle, da hast du die Verantwortung für den Angriff“, weiß er. Nach dem Weggang von Max Nowosadtko übernimmt der 20-Jährige aller Voraussicht nach die Mitte-Position beim TuS Rotenburg in der Handball-Oberliga. Und das Kesselring als Spielmacher funktioniert, hat er in der Partie gegen die HSG Delmenhorst bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat „ein sensationelles Spiel“ gemacht, attestierte ihm Coach Nils Muche.