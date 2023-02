Kesselring beerbt Caesar bei der zweiten Herren

Von: Matthias Freese, Hendrik Denkmann

Teilen

Da geht es lang: Tim Kesselring gibt schon seit einigen Jahren beim Jahrgang 2005 die Kommandos an der Seitenlinie und wird dies auch weiterhin tun. © Freese

Trainerfrage geklärt: Ab der nächsten Saison übernimmt Tim Kesselring das Amt bei Rotenburgs Zweiter. Seine bisherigen Aufgaben behält er bei.

Rotenburg – Nach mittlerweile fünf Jahren wird es auf der Bank des Handball-Regionsoberligisten TuS Rotenburg II im Sommer eine Veränderung geben. Tim Kesselring wird dann die bisherige Trainerin Lana Caesar ablösen. Das gab Michael Polworth, der Abteilungsleiter der Wümmestädter, jetzt bekannt. Der 23-jährige Kesselring soll auch weiterhin zusätzlich die A-Jugend coachen. Er ist zudem Herrenspieler in der Oberliga.

„Die Mannschaft hat gesagt, sie möchte gerne mal neue Impulse. Da bot es sich mit Tim an, da ja demnächst Spieler aus seiner A-Jugend in die Herren kommen“, spricht Polworth von vier Youngsters und verweist darauf, dass bereits eine Trainingseinheit in der Woche von A-Jugend und der noch sehr jungen zweiten Herren zusammen stattfinden würden. Eine weitere Zusammenlegung solle es nicht geben, erklärt Kesselring: „Schön wäre es aber, wenn an einem anderen Tag eine zweite Einheit der Teams direkt hintereinander stattfindet.“ Polworth betont auch: „Es gibt keinen Knatsch.“

Suche nach einem weiteren Trainer

B-Lizenz-Inhaberin Lana Caesar hatte im Sommer 2018 die Rotenburger Reserve in der Regionsoberliga von Andreas Pott übernommen. 2020 stieg das Team der Etelserin in die Landesklasse auf, im vergangenen Jahr musste es diese wieder nach unten verlassen, da die Spielklasse aufgelöst wurde. Aktuell trainiert Caesar neben den zweiten Herren auch noch die B-Jugend des JH Wümme in der Verbandsliga. Wie es dort weitergeht, ist noch nicht klar.

Die Besetzung mit Tim Kesselring ist wiederum eine logische Lösung, er soll die jungen Spieler weiter bei den Herren aufbauen. Mit seiner neu erworbenen B-Lizenz bringt er ebenfalls das nötige Know-how mit. Erfahrungen als Coach sammelte er zudem während seiner mehrjährigen Tätigkeit mit dem Jahrgang 2005, den er in der D-Jugend übernahm, sowie mit der Regionsauswahl. Alleine, so seine Bedingung, werde er die Zweite in der nächsten Saison aber nicht übernehmen. „Es wird noch überlegt, jemanden dazu zu holen, der sich vor allem um die Betreuung bei den Auswärtsspielen kümmert“, verrät Kesselring. Ein Heimspiel als Coach direkt vor einem weiteren als Spieler sei umsetzbar. „Auswärts ist das nicht möglich.“