Kelm wird sogar zum Torjäger

Der 19-jährige Michel Misere (am Ball) übernahm nicht nur im rechten Rückraum Verantwortung, sondern auch bei den Siebenmetern. Am Ende hatte er sieben Tore gegen seinen Ex-Club, die SG HC Bremen/Hastedt, erzielt. - Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Nils Muche ließ einfach nicht locker. Auch als seine Mannen die Partie längst gedreht hatten und uneinholbar weggezogen waren, trieb der Coach des Handball-Oberligisten TuS Rotenburg seinen Aufsteiger immer wieder an und forderte die nötige Spannung ein. „Natürlich würde sich ein normaler Trainer bei dem Spielstand zurücklehnen, aber ich bin nicht normal!“ – während des Spiels zumindest nicht. Muche hatte jedenfalls bekommen, was er wollte. Mit 39:25 (13:15) triumphierte die Wümme-Sieben vor rund 280 Zuschauern in der Pestalozzihalle über die SG HC Bremen/Hastedt.

Die Rotenburger gaben damit die passende Antwort auf die 21:31-Auswärtspleite beim TV Neerstedt und kletterten wieder auf Rang drei. Allerdings hatte Muche zur Pause noch die eher lautstarke und ruppige Ansprache wählen müssen, um sein Team in die Spur zu bekommen. „Da haben wir zu einfache Fehler gemacht“, kritisierte er angesichts der vielen Pässe in die Hände des Gegners, die dieser immer wieder zu Gegenstößen nutzte. Vor allem Keeper Yannick Kelm hielt sein Team zu dieser Phase mit mehr als einem Dutzend Paraden im Spiel – am Ende waren es mehr als 20.

Im zweiten Durchgang zeigten die Rotenburger dann ihr anderes Gesicht. Als Kelm gegen Sebastian Heller seinen zweiten Siebenmeter parierte und Lukas Misere mit drei Treffern in Folge die erste Führung für sein Team erzielte (17:16/37.), war die Wende eingeleitet. „Wir hatten uns in der Pause vorgenommen, noch mal einen rauszuhauen. Jeder hat auf 110 Prozent geschaltet und alles hat gepasst“, stellte der Rückraumlinke Sören Heyber fest. Die Abwehr stand besser, vor allem aber lief es im Angriff nun rund, was die Ausbeute im zweiten Abschnitt zeigt. „26 Tore in einer Halbzeit – das ist schon außergewöhnlich“, stellte Muche fest. Ein ums andere Mal kam sein Team zum erfolgreichen Gegenstoß durch den 13-fachen Torschützen Lukas Misere sowie Luka Bruns. Zwei Mal innerhalb von nur zwei Minuten beförderte sogar Keeper Kelm den Ball gekonnt von seinem Kasten aus ins leere Bremer Tor – zum 31:24 und 32:24 (52./54.).

Hinzu kam, dass nun auch Christian Hausdorf am Kreis gefunden wurde und sein Team zum Zeitpunkt, als die Hansestädter noch gegenhielten, drei Mal in Führung brachte. Wichtige Siebenmeter verwandelte kaltschnäuzig und ansatzlos auch der junge Michel Misere, den Muche in der Halbzeit noch „relativ hart rangenommen“ hatte und der letztlich sieben Tore erzielte.

Die nun zunehmenden Siebenmeterpfiffe der Unparteiischen Hendrik Engelhardt und Tobias Meyer (VfL Fredenbeck) – überwiegend zugunsten der Rotenburger – entnervten die Gäste endgültig. Als Luka Bruns zwei Strafwürfe zum 30:24 verwandelte und sich Spielertrainer Marten Franke mit seiner dritten Zeitstrafe und Rot verabschiedete (52.), war die Partie endgültig entschieden. Dem HC Bremen gelang in den letzten zehn Minuten nur ein Tor, während der Aufsteiger nicht mehr zu bremsen war und zum Schluss noch sechs Mal am Stück traf.

„In der zweiten Hälfte hat man gesehen, was in den Jungs steckt, wenn sie volle Pulle spielen, Spaß an der Abwehrarbeit haben und in ihrem Positionsspiel eine gewisse Leichtigkeit an den Tag legen“, resümierte Muche – und war plötzlich wieder ein ganz normaler Trainer.