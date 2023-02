Kelm bleibt im heißen Derby gegen Oyten cool

Von: Matthias Freese

Auf dem Weg zum Tor lässt sich Lars Meyer (vorne) auch vom später verletzt ausgeschiedenen Maximilian Sell nicht aufhalten. Hinten blickt Mattis Brüns ins Leere. © Freese

Rotenburgs Chris Ole Brandt und Lars Meyer sind beim Derby in Torlaune. Teamkollege Kilian Behrens fliegt nach einem harten Foul vom Feld.

Oyten – Es war laut, es war hektisch – und es war dreckig! Das Derby zwischen den Handballern des TV Oyten und des TuS Rotenburg erfüllte vieles, was so ein Nachbarschaftsduell in der Handball-Oberliga braucht. Dabei präsentierten sich die Wümmestädter trotz einer frühen Blauen Karte gegen ihren Kreisläufer Kilian Behrens (21.) spürbar reifer und siegten am Ende souverän mit 33:27 (15:12) beim Aufsteiger, der neben der Niederlage den Ausfall des an der rechten Schulter verletzten Maximilian Sell zu beklagen hatte. Für die Rotenburger war es der erste Auswärtssieg der Saison. Sie glichen ihr Punktekonto auf 15:15 Zähler aus.

Als Hallensprecher Fabian Kahler vier Minuten vor dem Ende und vor rund 250 Zuschauern einen weiteren Siebenmeter der Gastgeber zur Tatort-Melodie ankündigte, war die Spannung längst raus. Und auch die Emotionen waren angesichts der Rotenburger 29:22-Führung wieder auf ein Normalmaß geschrumpft. Doch speziell im ersten Durchgang hatte sich die Partie einen Moment lang kurz vor der Eskalation befunden – ausgelöst durch ein Foul von Kilian Behrens an Sell, der daraufhin vor Schmerzen schreiend am Boden liegen blieb. „Ich denke, die Schulter war kurz ausgekugelt und dann wieder drin. Es hat zweimal geploppt“, erklärte der Rückraumspieler, der schon seit einigen Jahren für Oyten aufläuft, aber das Handballspielen in Rotenburg gelernt hat. Für ihn war das Foul „eine absolut unnötige Aktion. Da muss er einfach die Hand weglassen, ich war doch durch.“

Nicht unerwartet zieht Schiedsrichter Marel Herrmann (l.) die Rote Karte für Kilian Behrens (2.v.r.), aus der auch noch die Blaue wird. Chris Ole Brandt (2.v.l.) und Coach Daniel van Frayenhove schauen zu. © Freese

Eine kurze, vorsichtige Umarmung nach dem Spiel gab es zwischen den beiden Protagonisten. Schon in der Halbzeit meinte Behrens: „Ich komme von der Seite, von meinem Gefühl her war das nicht so schlimm, aber ich muss mir das Video angucken.“ Das musste sein Trainer nicht. Daniel van Frayenhove erklärte: „Das Foul war einfach blöd und scheiße, aber Rot hätte es getan.“ So aber droht seinem Abwehrexperten nun eine Sperre.

Die Szene löste kurfristig Tumulte und eine Rudelbildung aus, auch Schubsereien zwischen Rotenburgs Goalgetter Chris Ole Brandt und Oytens Keeper Julius Timm waren eine Folgeerscheinung. Als „kleines Wortgefecht“, beschrieb es Brandt. „Ist halt Derby. Wir hatten es eigentlich gut im Griff, lassen uns dann aber von ein paar Kleinigkeiten anstecken.“ Van Frayenhove ergänzte wiederum: „Vor einem halben Jahr hätten wir das Spiel aufgrund der Emotionen noch aus der Hand gegeben.“ Er bescheinigte seinem Team eine stetige Entwicklung und fand: „Wir waren 60 Minuten die bessere Mannschaft.“

Derbysiege sind die schönsten – jedenfalls deutet der Jubel bei Lukas Misere darauf hin. © Freese

Im „Hexenkessel“ blieb vor allem Torwart Yannick Kelm von Beginn an ganz cool und hielt seinem Team ein ums andere Mal mit Glanzparaden den Rücken frei. „Wir verlieren unnötig, aber wir werfen auch wie eine Landesligamannschaft, das muss man leider so sagen. Der Abschluss ist unterirdisch“, haderte denn auch Sell mit seinem TV Oyten. Das machten die Rotenburger in der Tat besser. Insbesondere Brandt mit zehn Treffern an alter Wirkungsstätte (er hatte hier unter anderem mit der A-Jugend in der Bundesliga gespielt), aber auch Rechtsaußen Lars Meyer mit neun Treffern (viele per Gegenstoß) waren nicht einzufangen. „Die haben keine Lösung gegen unseren Angriff gefunden. Und bei uns hat alles für Chris gearbeitet, damit er die freien Würfe kriegt“, lobte van Frayenhove.

Und wieder steigt Chris Ole Brandt hoch: Zehn Tore erzielte der Goalgetter an alter Wirkungsstätte. © Freese

Neben dem Derbysieg bei seinem alten Verein war für Brandt noch etwas anderes wichtig: „Wir haben im Moment eine super Welle, die wollten wir mitnehmen und vor allem zeigen, dass wir nicht auswärtsschwach sind.“ Oyten ging dabei nicht ein einziges Mal in Führung und kam im zweiten Durchgang nur noch zweimal bis auf zwei Tore heran – zuletzt beim 16:18 durch Robin Hencken (36.). Anschließend spielte der Tabellensechste es souverän zu Ende und lag zwischenzeitlich mit sieben Toren vorne.